Tiroteio durante bloco de Carnaval em Magé (RJ) deixa ao menos dois mortos e 19 feridos

Um tiroteio durante um bloco de carnaval em Magé, na Região Metropolitana do Rio, deixou 19 feridos e, por enquanto, ao menos duas pessoas mortas. A Prefeitura de Magé e a Polícia Militar (PM) informaram sobre o tiroteio, ocorrido na noite de domingo, 19, mas não confirmaram o número de óbitos. Segundo relatos de testemunhas e publicações nas redes sociais, o tiroteio começou por causa de uma briga entre dois homens, motivada por ciúmes. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, as vítimas são uma mulher e uma criança.

Imagens nas redes sociais mostram a confusão. Segundo a Prefeitura de Magé, o tiroteio ocorreu na hora da dispersão do Bloco das Piranhas, na Praia de Mauá. Magé fica na orla da Baía de Guanabara.

“Cerca de 19 pessoas ficaram feridas após duas pessoas trocarem tiros durante uma confusão”, informou a assessoria de imprensa da PM.

“Teve uma confusão, vindo um monte de gente vindo pra cima da gente. Peguei a minha namorada, levei ela (sic) pra lá. Logo em seguida, meu amigo veio pra cá. Vim atrás do meu amigo para não deixar ele sozinho. Vi uma mulher grávida ferida, uma criança baleada na cabeça. Isso é muito triste”, afirmou o desempregado Igor Matheus, em entrevista à TV Globo.

Um policial deu em cima da mulher de outro policial, por questões de ciúmes um puxou a arma pro outro e começou o tiroteio..os dois saíram ilesos, porém 15 pessoas foram atingidas — victor (@vitu_fnsc) February 20, 2023

Disputa por mulher

O pedreiro Alexsandro Bezerra, pai de uma das vítimas, confirmou o relato de que dois homens foram responsáveis pelo tiroteio.

“Dois infelizes, um atirou no outro. Pelo que disseram, foi por causa de mulher”, disse Bezerra, também à TV Globo.

No Twitter, um homem que publicou um vídeo da confusão e disse que sua mãe e sua irmã estavam no bloco no momento do tiroteio relatou que “um policial deu em cima da mulher de outro policial, por questões de ciúmes um puxou a arma pro outro e começou o tiroteio”.

A Polícia Militar divulgou nota sobre o caso. “Um dos envolvidos na troca de tiros seria um criminoso local conhecido pelo vulgo ‘Bu’ e teria iniciado o confronto. Ele foi baleado no tórax e deu entrada no Hospital de Saracuruna. O segundo envolvido foi ferido na perna. Uma arma foi apreendida”, diz o texto.

A Prefeitura de Magé informou que vai cancelar o apoio das autoridades locais à programação de carnaval e fez “um apelo para que todos os blocos cancelem os seus desfiles”.

“Apesar de não promover o carnaval, a Prefeitura estava dando apoio aos blocos, inclusive com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, mais 120 seguranças privados, além de todo apoio do 34° BPMERJ”, diz a prefeitura em nota, referindo-se ao batalhão da PM que atua na cidade. /COM AGÊNCIA BRASIL