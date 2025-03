Carnaval 2025: tiroteio durante show de João Gomes, em Olinda, deixa 7 pessoas feridas

Um tiroteio durante um show do cantor João Gomes, em Olinda, Pernambuco, deixou sete pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, 5. As vítimas não foram identificadas, mas, conforme a Polícia Militar, os atingidos têm entre 19 e 37 anos.

PUBLICIDADE Em nota, a Prefeitura de Olinda lamentou o caso e afirmou que está auxiliando a Polícia Civil na identificação e captura dos indivíduos por meio das câmeras de videomonitoramento. Os feridos foram levados para unidades hospitalares locais e o estado de saúde das vítimas não foi informado. Conforme a PM, os agentes chegaram ao local e colaboraram no socorro das pessoas atingidas. O caso aconteceu durante a apresentação do artista na Praça do Carmo, em evento de carnaval na cidade.

Tiroteio em show realizado no carnaval de Olinda deixa sete pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira. Foto: Prefeitura de Olinda/Divulgação

O caso está sendo investigado no por meio da 9ª Delegacia de Homicídios da cidade, que iniciou as diligências e apura as tentativas de homicídio. Imagens de câmeras de videomonitoramento estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos responsáveis.

Uma postagem realizada pela prefeitura de Olinda sobre o show provocou a reação de usuários, que reclamaram da falta de organização para o espetáculo e citaram os casos de violência durante a apresentação. O cantor, inclusive, precisou interromper o show para pedir para que as brigas cessassem.

“Infelizmente não temos muito o que comemorar, ontem no show, teve briga e tiros, que ocasionou em feridos, estão destruindo o carnaval de Olinda, lamentável (sic)”, escreveu uma usuária. “Confusão na colina da igreja, gente ferida , correria , show parado pelo proposta cantor. Absurdo! (sic)”, postou outro seguidor.

Em nota, a Prefeitura de Olinda diz que “lamenta o ocorrido na madrugada desta quarta-feira” e afirma que a cidade investiu em mais de 120 câmeras de videomonitoramento e em novas viaturas para reforçar a segurança durante o carnaval na cidade.

As ações, de acordo com a administração, contribuíram para uma diminuição de 22% no número de crimes em relação ao carnaval anterior.

Sobre o tiroteio, a Prefeitura informou que prestou o devido socorro de forma rápida e está auxiliando a Polícia Civil na identificação e captura dos indivíduos, através das câmeras de videomonitoramento.