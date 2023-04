Operação policial contra suspeitos de planejar explodir praça de pedágio acaba com 7 mortos em Goiás

Ao menos sete pessoas morreram após confronto com policiais do Batalhão de Rotam da Polícia Militar de Goiás (Rotam-GO) e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal (Bope/PMDF) na noite de terça-feira, 25, na zona rural de Novo Gama, Goiás. Todos são suspeitos de comandar uma organização criminosa formada por doze integrantes de diversos Estados. As buscas pelos outros cinco, que conseguiram escapar, continuam. Nenhum policial ficou ferido.

“Eles planejavam atacar a praça de pedágio do município de Cristalina, também em Goiás”, disse a Polícia Militar de Goiás (PMGO). O chefe do Estado-Maior Estratégico, coronel Durvalino Câmara dos Santos Júnior, disse que a operação teve início com o compartilhamento de informações entre as duas polícias. “A inteligência das PMs conseguiu identificar uma quadrilha especializada em explodir terminais de autoatendimento e praças de pedágios”, afirmou.

Tiroteio entre policiais militares e integrantes de quadrilha deixa ao menos sete mortos em Goiás. Foto: Divulgação/Polícia Militar de Goiás

O serviço de inteligência da Rotam-GO e o Bope/PMDF receberam informações sobre o plano de atentado e identificaram o grupo, formado por criminosos com grande arsenal bélico. Durante as operações estratégicas, as equipes localizaram uma chácara em Novo Gama, onde os criminosos estavam escondidos e o ataque estava sendo organizado.

“Para coibir a ação, as equipes se deslocaram até a chácara e foram recebidas com vários disparos de arma de fogo. Diante do confronto, sete integrantes do grupo foram alvejados, cinco fugiram. As buscas continuam com equipes acompanhadas de cães farejadores”, disse a polícia goiana.

No local, a polícia apreendeu armas de fogo e munições. “Foram recuperados quatro veículos roubados e apreendidos quatro revólveres calibre 38, duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 380, quatro armas longas e diversos apetrechos que seriam utilizados na ação criminosa, como luvas, máscaras, miguelito e alabancas”, afirmou a polícia.

Grande quantidade de explosivos também foi detonada. Helicópteros estão sendo usados na busca dos foragidos na mata.

