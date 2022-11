Tiroteio termina com um morto e nove feridos em show de Nattan e Xand Avião no Piauí

Publicidade

Um tiroteio durante o show de Nattan e Xand Avião em Floriano, cidade que fica a 248 quilômetros de Teresina, no Piauí, terminou com um morto e nove feridos na madrugada deste sábado, 12. Segundo informações da delegacia regional do município, por volta das 2h20, a polícia foi acionada para ocorrência no Comércio Esporte Clube, que fica na Rua Assad Kalume, no centro da cidade.

“Ao chegar ao local, foi feito o devido isolamento e constatado que um dos envolvidos, de iniciais E. J. P. L., já estava sem vida, caído com uma pistola coldreada na cintura e um revólver perto dele”, informou a delegacia, em nota. A Polícia Civil ainda investiga qual foi o motivo dos disparos.

Leia também Justiça determina fiança de R$5,6 milhões para ex-campeão do UFC preso por tentativa de homicídio

Tiroteio deixa uma pessoa morte e 9 feridas durante show de Nattan e Xand Avião em Floriano, no Piauí. Foto: Reprodução/@exxpalhei

Conforme publicações nas redes sociais, o cantor Nattan deitou no chão para se proteger, assim como outras pessoas que estavam no palco e na plateia. Nos vídeos, é possível acompanhar o desespero do público.

Homem morre e nove pessoas ficam feridas em tiroteio durante show de Nattanzinho e Xand Avião em Floriano, no Piauí; VÍDEO pic.twitter.com/9HSh5kR6M7 — VNT Online (@vntonline) November 12, 2022

🚨Minha gente e em Floriano que teria um show do Nattanzinho, mas não aconteceu porque rolou um tiroteio. O Nattanzinho teve que se deitar no chão pra se proteger! 😳 pic.twitter.com/WbjXNGuvEU — FalaTu Teresina (@falatuteresina) November 12, 2022

Nas redes sociais, Nattan disse que estava prestes a subir no palco quando ouviu os disparos. Xand Avião havia acabado de se apresentar.

Continua após a publicidade

Nattanzinho fala sobre tiroteio em show pic.twitter.com/mMStBMaNbQ — Só Mídias (@MidiasSo) November 12, 2022

No local, foram apreendidas três armas de fogo pela Polícia Civil. Equipes da perícia criminal e com a Polícia Militar também acompanharam a ocorrência.

Outras nove pessoas foram atingidas com disparo de arma de fogo, mas não correm risco de morte. Não foram divulgadas, porém, informações sobre o estado de saúde delas.