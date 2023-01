Tom Klak: corpo encontrado no mar de Ipanema pode ser do turista desaparecido, suspeita polícia

RIO - O corpo de um homem foi encontrado no mar por pescadores na manhã desta terça-feira, 10, próximo ao arquipélago das Ilhas Cagarras, que fica em frente à praia de Ipanema, na zona sul do Rio. A vítima ainda não foi identificada, mas a Polícia Civil suspeita que se trata do alemão Tom Klak, de 28 anos, que está desaparecido desde o dia 4.

Após encontrarem o corpo, os pescadores chamaram os bombeiros, que acionaram a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) da Polícia Civil fluminense. A especializada, que investiga o sumiço do alemão, encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a identificação e está em contato com o Consulado da Alemanha no Rio.

Testemunhas ouvidas pela Deat nos últimos dias afirmaram que o turista estava sem roupa quando entrou no mar. Elas disseram que o alemão parecia estar desorientado e sob o efeito de álcool ou outro substância.

Klak desapareceu no fim da tarde do dia 4, após entrar no mar. Nos dias anteriores, ele e seu namorado americano, Leonard Pacheco, envolveram-se em confusões. Uma delas foi no hotel em que ficaram hospedados, em Ipanema. O americano também chegou a invadir um condomínio na região e acabou imobilizado por policiais militares, que usaram armas de eletrochoque.

Houve acusações de uso excessivo da força contra os PMs. Eles eram investigados pela Polícia Civil.