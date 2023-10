Tour gratuito mergulha na história e arquitetura de Higienópolis, em SP; saiba como participar

Selva de pedra, poesia do concreto, cidade cinza. Se por um lado toda a verticalização de São Paulo cria problemas ambientais, ela também carrega uma bagagem arquitetônica invejável.

Suas esquinas carregam uma linha do tempo de estilos, com influências de estrangeiros como Frank Loyd Wright, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Isso sem falar na tela em branco que a cidade foi para artistas locais, como Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas.

Edifício Bretagne, do arquiteto Artacho Jurado Foto: André Scarpa

Sabendo disso, em 2013 o arquiteto André Scarpa decidiu criar passeios pela cidade inspirados em seus edifícios. “Uma curiosidade sobre mim, na verdade é que comecei a fotografar prédios que eu gostava aqui em São Paulo. Depois, ia pesquisar quem eram os seus autores. E isso criou um movimento interessante de identificar vários arquitetos que não conhecia e me deu vontade de pesquisar e conhecer mais as regiões de São Paulo”, conta.

Cinco anos mais tarde, a empresa Superbacana + investiu na ideia e passou a promover passeios personalizados para grupos de amigos ou empresas, com o respaldo de Scarpa. Isso era feito sem periodicidade específica e a partir de uma mobilização privada - de universidades, instituições culturais, empresas e outros públicos.

Participantes do passeio arquitetônico pelo bairro do Higienópolis, Pátio Arq Tour Foto: Reprodução/Superbacana+

Agora, para valorizar a identidade do bairro, o shopping Pátio Higienópolis criou um roteiro, em parceria com o arquiteto. O projeto Pátio Arq Tour tem o objetivo de falar sobre o surgimento da arquitetura moderna no bairro e a qualidade de seus autores.

A história de Higienópolis começa no século 19, quando foi planejado pelos empresários Martinho Bouchard e Victor Nothmann, e se tornou um dos primeiros bairros de São Paulo a terem saneamento básico e infraestrutura moderna - daí o nome Higienópolis, a cidade da higiene.

O passeio Pátio Arq Tour será realizado mensalmente e percorrerá a história de 12 edifícios que representam diferentes movimentos da arquitetura brasileira. É gratuito, mas limitada a 12 participantes por vez. De acordo com Scarpa, a limitação é uma maneira de preservar os edifícios históricos.

A inscrição prévia obrigatória é feita pelo aplicativo Iguatemi One (iOS e Android). Ali, você se cadastra, seleciona o Pátio Higienópolis como localização e coloca seus pontos colhidos no shopping - segundo os criadores do programa, um simples café basta.

Isso te deixa na categoria Silver, de forma que te dá a permissão a resgatar benefícios nessa categoria, tal como o passeio (localizado no grupo ‘arte e entretenimento’). A opção do Patio Arq Tour fica disponível poucos dias antes do dia do passeio.

Como eles são atualizados nos primeiros dias de cada mês, recomenda-se observar o aplicativo atentamente nessas datas para reservar seu lugar - afinal é limitado! As próximas serão em 14 de outubro e 25 de novembro.

“Nosso objetivo é valorizar e manter viva a história da região, sua rica paisagem urbana, e os ícones da arquitetura moderna, que nos inspiram e criaram essa atmosfera de agradabilidade, que se mantem até hoje”, diz a gerente de marketing do Pátio Higienópolis Katia Gioacchini.

Casa Higienópolis é o p onto de partida e de chegada do passeio Foto: Tuca Reines

Como é o passeio?

Tudo começa na Casa Higienópolis, o antigo Palacete Nhonhô Magalhães, que recentemente foi restaurada por Antônio Sarasá e sua equipe. Essa é a primeira dos dois edifícios que são conhecidos por dentro durante o passeio. Percorremos os dois pavimentos, o jardim e o anfiteatro do espaço, que tem inspiração nos palacetes franceses, algo perceptível por meio dos movimentos manuelino, Art Déco, Art Nouveau e Modernismo.

De lá, seguimos à pé para os edifícios Bahia Mar, do arquiteto Francisco Beck, Arabá, Arper (ambos de David Libeskind, o mesmo arquiteto do Conjunto Nacional) e Edifício Louveira (de Vilanova Artigas). Todo o caminho é feito com acompanhamento de seguranças, permitindo que as fotos e vídeos sejam feitas sem medo de roubo. Para ouvir cada detalhe da explicação de Scarpa, os participantes utilizam fone de ouvidos, sintonizados com a sua fala.

“A ideia do projeto é dar um panorama arquitetônico do bairro e apresentar não só os prédios já conhecidos do grande público, mas também prédios menos conhecidos, mas sempre explicando um pouco no contexto da evolução da arquitetura em São Paulo”, afirma o arquiteto.

Do Louveira, o grupo segue para os Edifícios Helenita (de Jorge Zalszupin), Pacaembu (do escritório Botti e Rubin), Chopin (Luciano Korngold), Celina (Jayme Fonseca Rodrigues), Edifício Siena Amalfi Ravena (de Guido Gregorini) e, por fim, no Edifício Bretagne (do arquiteto Artacho Jurado). Ali, também entramos no edifício considerado um marco na história urbanística da cidade, uma vez que foi um dos primeiros condomínios com cara de clube, tendo piscina, sala de música, bar e biblioteca.

Continua após a publicidade

Edifício Bretagne, do arquiteto Artacho Jurado Foto: André Scarpa

Um dos pontos altos do passeio é a visita à cobertura do Bretagne, no qual é possível ver grande parte da cidade de São Paulo, especialmente em dias abertos como foi o caso.

O passeio é feito para falar de arquitetura e urbanismo com o público geral e não ser algo técnico, destinado a um grupo específico. “Brinco que todo mundo sabe falar de arquitetura porque acordamos de manhã e abrimos uma janela, passamos por uma porta, optamos por um caminho para o trabalho que é mais ensolarado, gostamos de ir na casa daquela tia porque tem um quintal gostoso. Sabemos sobre espaço construído. Quanto mais falarmos sobre, mais saberemos cobrar, até, por uma cidade melhor”, diz Scarpa.

No total, caminhamos por cerca de duas horas e meia. Contando as paradas estratégicas para explicações e as visitas internas aos dois prédios. Para pessoas com deficiência ou dificuldades de caminhar, o passeio pode exigir um pouco devido a subidas, inclinações e buracos. No mais, lembre-se de escolher um bom calçado e bastante protetor solar.

Como a despedida do passeio é feita na Casa Higienópolis, é possível deixar bolsas ou demais pertences na própria casa e caminhar livremente pela rua. Para quem for de carro, é possível estacionar no Pátio Higienópolis (sem descontos no pagamento).

Para contratar um tour privado, os preços variam de R$ 2.500 a R$ 9.000, dependendo das especificações de cada cliente, e podem ser requisitados pelo email superbacana@superbacana.com.br.