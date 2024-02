Traficante brasileiro é capturado na Bolívia e entregue ao Brasil

“Conseguimos a apreensão do senhor Lourival Máximo Da Fonseca, de nacionalidade brasileira”, disse em coletiva de imprensa o ministro do Governo (Interior) boliviano, Eduardo Del Castillo.

A autoridade afirmou que o detido “tem mandados de prisão da República Federativa do Brasil” e é acusado “pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas”. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Tião é considerado um dos principais traficantes da Rota Caipira (Goiás, Minas Gerais e interior de São Paulo) e “opera nonarcotráfico desde a década de 1990, abastecendo essas regiões com cocaína e traficando armas”. A defesa dele não foi localizada.