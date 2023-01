Tubarão-raposo aparece em orla de praia do Rio Grande do Sul e assusta banhistas; veja o vídeo

Um tubarão-raposo foi avistado por guarda-vidas e veranistas na praia de Balneário de Arroio Teixeira, em Capão Novo, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 11. Banhistas filmaram a aparição incomum. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, ninguém ficou ferido.

Em 2020, outro tubarão da mesma espécie também foi visto na região, quando encalhou na orla da Praia de Imbé. Foto: CBMRS

Leia também Pinguins resgatados são soltos no litoral de Santa Catarina após reabilitação; veja vídeo

O comandante dos guarda-vidas de Capão Novo, 1º tenente Rafael Vieira Cabral, explicou que a espécie de nome científico Alopias vulpinus foi vista entre 9h e 10h. Os guarda-vidas do posto local apenas solicitaram que os frequentadores da praia evitassem por um tempo o banho e logo o animal retornou ao mar. “Não podemos esquecer que eles estão no habitat deles”, disse.

De acordo com o acervo digital da fauna do Rio Grande do Sul, projeto de extensão organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os tubarões-raposo são predadores carnívoros solitários e se alimentam principalmente de pequenos peixes, como anchova, arenque e pescada, além de lulas, polvos, camarões e caranguejos. Apesar da dieta restrita, o tenente Vieira ressalta que é preciso sempre estar atento. “Não sabemos a reação ao se sentir ameaçado”, afirmou.

A presença é incomum, mas, em dezembro de 2020 outro tubarão da mesma espécie foi encontrado após encalhar na orla da Praia de Imbé, também no litoral norte do Estado. Segundo especialistas, a espécie costuma se direcionar ao raso em busca de comida.

Ainda de acordo o acervo, o animal, que pode chegar a até 6 metros de comprimento e viver de 8 a 14 anos, está presente tanto em região oceânica quanto costeira, sendo encontrado em profundidades de até 650 metros. Ele possui a parte inferior do corpo na cor branca, diferente do tom escuro e acinzentado da parte superior e das nadadeiras.

Alguns cuidados necessários para evitar ataques de tubarão

Não utilizar roupas claras ou com cores extravagantes;

Utilizar utensílios que reflitam na água;

Banhar-se de preferência acompanhado de outras pessoas;

Não ir ao fundo;

Em caso de presença do animal, procure não fazer movimentos bruscos.