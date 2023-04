Turista é preso no Porto do Rio com 4,8kg de cocaína amarrados ao corpo

Em uma ação conjunta com a Receita Federal, a Polícia Federal apreendeu na tarde desta sexta-feira, 14, 4,8kg de cocaína que estavam amarrados no corpo de um turista francês. A ação aconteceu no Porto do Rio, no Rio de Janeiro, onde o homem iria embarcar em um navio de cruzeiro com destino à Itália.

Segundo as autoridades, o francês havia embarcado em um navio no Porto de Santos, em São Paulo. O itinerário da viagem incluía uma parada na cidade carioca e depois seguiria para a Europa.

Polícia Federal contou com a ajuda de um cão farejador para prisão em flagrante Foto: Polícia Federal/Divulgação

O turista foi preso em flagrante ao tentar embarcar novamente com a droga, que estava em pelo menos 13 sacos plásticos presos com fita adesiva ao redor do corpo. Ainda de acordo com os policiais, nada foi encontrado na cabine do passageiro.

A operação contou com a ajuda de um cão farejador da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES). Segundo informações, o homem foi levado para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá.