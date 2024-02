Agora detidas, as mulheres podem enfrentar acusações de tráfico ilegal de animais e contrabando. A identidade das suspeitas não foi divulgada e a reportagem não conseguiu localizar os responsáveis pela defesa.

Durante a abordagem, os policiais identificaram os seis ovos na estufa que as mulheres transportavam no banco traseiro do carro. Após questionamentos, as turistas admitiram que se tratavam de ovos de aves silvestres nativas do Brasil, destinados a serem ilegalmente comercializados fora do país. Durante a condução para a unidade policial, uma delas conseguiu quebrar cinco ovos, restando apenas um ovo intacto.