UFRGS registra incêndio em seu câmpus; veja vídeo

Um incêndio de pequenas proporções atingiu uma área anexa ao prédio da Engenharia, no Campus Centro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na madrugada desta quarta-feira, 13. Não houve vítimas, apenas danos no telhado, de acordo com a instituição.

Segundo a UFRGS, o fogo ocorreu em área onde estão localizados um laboratório de pequeno porte e um vestiário. O sinistro começou por volta da meia-noite, quando os bombeiros foram chamados e as chamas controladas.

A Escola de Engenharia da UFRGS informou ao Estadão que os espaços atingidos são salas de armazenamento de materiais do Laboratório de Geotecnia. “Esse Laboratório teve apenas o telhado atingido, e a porta arrombada pelas guarnições que combatiam as chamas”, disse, em nota.

A universidade registrou a ocorrência na Polícia Federal e vai abrir sindicância administrativa para apurar as causas. As aulas e atividades da UFRGS ocorrem normalmente.

“A Universidade enfatiza que conta com seus planos de prevenção contra incêndio em dia. Além disso, não houve qualquer dano aos prédios históricos da instituição”, informou, em nota.

Segundo a UFRGS, não houve dano ao Prédio Centenário Foto: UFRGS/Divulgação

O Prédio Centenário da Escola de Engenharia fica em frente à Praça Argentina, que tem como limite os fundos da Santa Casa de Misericórdia. O edifício data de 1900.