Vai viajar com criança? 7 dicas para evitar perrengues na hora do embarque

Toda viagem, por mais simples que seja, requer atenção aos detalhes. Quando envolve crianças, a lista de exigências demanda ainda mais cuidado, sobretudo quando o destino é outro país. Do passaporte à autorização expressa dos pais, as obrigatoriedades variam caso a caso.

O Estadão separou 7 dicas para evitar perrengues na hora do embarque ao viajar com crianças ou adolescentes. As recomendações tomam como base informações disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de outros portais oficiais. Confira:

1. Atenção sobre quais os documentos necessários conforme cada tipo de viagem

Um primeiro ponto é se atentar ao tipo de viagem: as exigências para voos internacionais são naturalmente maiores do que para viagens de ônibus e voos domésticos (ou seja, dentro do território nacional).

Movimentação no Aeroporto de Guarulhos; do passaporte à autorização expressa dos pais, obrigatoriedades variam caso a caso Foto: Daniel Teixeira/Estadão

No caso de voos internacionais, é necessário apresentar um passaporte válido para viajar. Isso em casos em que crianças e adolescentes com até 17 anos estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis diretos.

Nos casos em que só um dos representantes está presente, é preciso também autorização expressa do outro responsável legal. Essa anuência pode ser dada por meio de um documento com firma reconhecida.

Vale lembrar que, em viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, em vez do passaporte, também é aceito o RG emitido pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados ou do Distrito Federal.

2. Mesmo se for pai ou responsável, não se esqueça dos documentos que comprovem a relação

Se você é o pai ou responsável (tutor, guardião) pela criança com quem irá viajar, o caminho é mais simples. Mas, também por isso, é preciso ter cuidado redobrado para não relaxar e esquecer os documentos necessários.

No caso de voos domésticos e viagens de ônibus, é necessário levar os seguintes documentos para não ter perrengues no momento da viagem:

Certidão de nascimento da criança (original ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro;

da criança (original ou cópia autenticada) ou (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro; documento que comprove a filiação ou vínculo com o responsável.

3. Mesmo tio ou avó deve apresentar autorização dos pais em voos para o exterior

Se nenhum dos pais ou responsáveis estiver presente com a criança no voo internacional, é preciso apresentar documento com firma reconhecida para autorizar a viagem. Isso vale mesmo para parentes próximos, como tios e avós. A exceção é quando o passaporte tem autorização expressa para o menor de idade ir desacompanhado para o exterior.

Uma dica, nesse caso, é usar os modelos dos formulários de autorização de viagem disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Basta acessar pelo seguinte link: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3015

Outro caminho é usar a Autorização Eletrônica de Viagem (AEC), disponível desde 2021. O processo de emissão é realizado por meio da plataforma e-Notariado, ambiente digital nacional para realização de atos notariais. Por lá, os responsáveis deverão abrir solicitação pela área “cidadão” do site, preenchendo as informações necessárias.

A Rodoviária do Tietê, na zona norte de São Paulo, é a maior do País Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Quando se leva em conta as viagens domésticas, no caso de tios, avós, irmãos e parentes de até 3º grau, basta apresentar certidão de nascimento ou RG da criança (original ou cópia autenticada) e um outro documento que comprove o parentesco.

4. E se não tiver parentesco com a criança?

Para pessoas sem grau de parentesco com a criança, os documentos necessários são os seguintes:

Certidão de nascimento (original ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro;

(original ou cópia autenticada) ou (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro; autorização de viagem judicial ou extrajudicial. Neste último caso, precisa ser feita por escrito pelo pai, mãe ou responsável, com firma reconhecida em cartório.

No caso de viagens realizadas por ônibus ou trens, a autorização só é necessária em caso de locomoção para outro Estado e para menores de 16 anos.

Em paralelo, se a criança ou o adolescente, menor de 16 anos, for viajar desacompanhado, é necessário autorização e documento de identificação. Se for maior de 16 anos, apenas um documento com foto é suficiente.

5. Consulte as cartilhas das autoridades e as regras da companhia aérea

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), se a criança for viajar desacompanhada, a recomendação é ficar atento às regras das companhias aéreas. De acordo com as normas estipuladas pela agência, o serviço de assistência ao Menor Desacompanhado é obrigatório para crianças de 8 anos até 15 anos e 11 meses. Ele não está disponível para voos com conexões.

No caso de voos para o exterior, há uma Cartilha de Viagens de Crianças e Adolescentes ao Exterior do CNJ que também pode ajudar. A orientação, além disso, é sempre chegar com a antecedência ao local de embarque, o que dá mais margem para imprevistos.

6. Veja quais são as vacinas exigidas para a região de destino

Alguns Estados ou países de destino exigem comprovação de vacina pelos viajantes, como é o caso da febre amarela. Essas informações podem ser consultadas nos sites das autoridades de saúde, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou da Organização Mundial de Saúde (OMS).

7. Precisa levar remédio para a criança? Não se esqueça da receita

“Não esqueça de levar sempre com você a prescrição médica e a quantidade do medicamento necessária para todo o período que estiver viajando”, afirma a Anvisa.

Alguns países podem ter restrições ou regras de controle mais rigorosas para alguns tipos de remédio, então é importante guardar essa documentação ao longo de todo o período do passeio.