Várzea Paulista: explosão em fábrica de resinas deixa pelo menos seis feridos

Uma explosão em uma empresa de resinas em Várzea Paulista deixou pelo menos seis pessoas feridas no início da manhã desta quinta-feira, 22. Elas foram levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

A explosão aconteceu por volta de 7h da manhã. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município estão no local fazendo trabalho de rescaldo. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é de que a explosão tenha sido ocasionada por uma caldeira.

Uma explosão em um galpão de uma empresa de resina, localizada no bairro Ieiri, em Várzea Paulista (SP), deixou pelo menos seis pessoas feridas na manhã desta quinta-feira Foto: João Fernandes/Jornal da Região

O impacto do incidente foi tão grande que parte do teto do galpão foi abaixo. Alguns destroços também atingiram casas vizinhas. Agentes da Defesa Civil avaliam se a estrutura de alguma delas foi danificada, mas até o meio da manhã não havia um balanço da situação.