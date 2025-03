Papa Francisco tem ‘melhora gradual leve’, segundo boletim do Vaticano

O Vaticano divulgou um novo boletim médico do papa Francisco na tarde deste sábado, 8. Segundo a sala da imprensa da Santa Sé, o pontífice apresentou “melhora gradual leve”.

Fiéis têm deixado flores, velas e imagens do Papa Francisco aos pés da estátua do Papa João Paulo II, em frente ao Hospital Gemelli, onde Francisco está internado. Foto: James Hill/The New York Times

PUBLICIDADE “A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias tem se mantido estável e, consequentemente, mostra uma boa resposta ao tratamento. Portanto, há uma melhora gradual e leve.” Ainda de acordo com o documento, o jesuíta de 88 anos permaneceu “sempre sem febre, a troca gasosa melhorou; os exames hematoquímicos e hemogramas estão estáveis”. Mesmo com essas melhoras, o comunicado da Santa Sé afirma que o “prognóstico permanece reservado”, ou seja, o estado de saúde do paciente é grave e exige cuidados intensivos e especiais; a evolução é incerta.

Francisco fez orações em seu apartamento particular, alternando repouso e atividades de trabalho. Na manhã deste sábado, o Vaticano havia informado que ele tivera “uma noite tranquila de sono”.

Internado desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia bilateral que provocou a formação de secreção em seus pulmões, o papa vem apresentando leve melhora nos últimos dias. Exames laboratoriais não apontaram sinais de novas infecções.

É um cenário diferente dos primeiros dias do mês, quando o pontífice alterna períodos de recuperação com episódios agudos de insuficiência respiratória. Na sexta-feira, 28, o pontífice havia sofrido com broncoespasmos.

No sábado e domingo, dias 1 e 2, Francisco não havia apresentado esses episódios de insuficiência respiratória aguda. O problema retornou na nesta segunda-feira, quando Francisco apresentou dois novos episódios. Na ocasião, a equipe médica retirou grande quantidade de muco acumulado de seus pulmões.

Essa internação, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas prévios que fragilizaram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar. /Com informações de AP e AFP