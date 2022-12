Réveillon em São Paulo e no Rio: Veja como acompanhar os shows e a queima de fogos

Após dois anos de pandemia, São Paulo e Rio voltam a ter no dia 31 a tradicional queima de fogos na Avenida Paulista e em Copacabana, respectivamente, para celebrar o réveillon. A Prefeitura da capital estima que pelo menos 2 milhões de pessoas participem do evento para celebrar a entrada em 2023, cujo tema será “O Momento do Reencontro”. A Prefeitura do Rio estima o mesmo público na orla de Copacabana.

Esquemas especiais foram montados para as festas nas duas maiores cidades do País, envolvendo transporte, policiamento e serviços médicos. Confira:

Quais artistas estarão do show da virada na Avenida Paulista?

O réveillon da Avenida Paulista vai ter 12 minutos de queima de fogos silenciosa e reunir artistas musicais de diferentes gêneros e gerações, com nomes como Fafá de Belém, o rapper Xamã e a escola de samba Mancha Verde confirmados. Veja abaixo o horário em que cada um deles sobe ao palco:

17h às 18h: Fafá de Belém + Aíla + Roberta Carvalho

18h30 às 19h: Preto no Branco

19h20 às 20h10: Padre Fábio de Melo + Ziza Fernandes

20h30 às 21h30: Xamã

22h às 23h: Tierry

23h30 às 0h30: Leonardo

1h às 2h: Mancha Verde

Quais pontos da Avenida Paulista serão interditados no ano novo?

Ao todo, 41 linhas de ônibus e metrô serão alteradas ao longo das comemorações de réveillon em São Paulo, segundo a SPTrans. Confira abaixo os pontos de bloqueio e desvio que estarão vigentes nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Interdição da Av. Paulista, entre a Pça. Osvaldo Cruz e R. da Consolação, em ambos os sentidos e todos os cruzamentos da Avenida Paulista.

Dia 31/12 (sábado) da 1h à 0h.

Dia 01/01 (domingo) da 0h às 18h.

Confira aqui todos os desvios nas linhas de ônibus municipais.

Tradicional queima de fogos de artificio na festa de réveillon da Avenida Paulista retoma este ano Foto: TIAGO QUEIROZ/Estadão

Como vão funcionar o metrô de São Paulo, os ônibus e a CPTM no réveillon?

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 19h.

Já as lojas Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans, que não funcionam aos sábados e domingos, estarão fechados e voltarão ao atendimento normal na segunda-feira, após o ano novo.

Ônibus : As linhas de ônibus intermunicipais que são monitoradas pela EMTU terão programação igual à de domingo nos dias 31 e 1º. A empresa ainda disse que vai acompanhar a demanda de passageiros para que não falte transporte. Confira aqui as alterações nas linhas municipais .

: As linhas de ônibus intermunicipais que são monitoradas pela EMTU terão programação igual à de domingo nos dias 31 e 1º. A empresa ainda disse que vai acompanhar a demanda de passageiros para que não falte transporte. . Metrô : No dia 31 , os acessos à estação Consolação da Linha 2-Verde serão fechados às 16h, mas a transferência entre as estações Consolação e Paulista seguirá normalmente. As estações Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp ficarão abertas toda a noite e as demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ficarão abertas para embarque e desembarque até as 2h. Após esse horário será permitido apenas o desembarque. No dia 1º de janeiro , todas as estações funcionam normalmente, a partir das 4h40.

: No , os acessos à estação Consolação da Linha 2-Verde serão fechados às 16h, mas a transferência entre as estações Consolação e Paulista seguirá normalmente. As estações Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp ficarão abertas toda a noite e as demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ficarão abertas para embarque e desembarque até as 2h. Após esse horário será permitido apenas o desembarque. No dia , todas as estações funcionam normalmente, a partir das 4h40. CPTM : As linhas vão operar com os intervalos equivalentes aos de sábado, no dia 31, e domingo, no dia 1º.

: As linhas vão operar com os intervalos equivalentes aos de sábado, no dia 31, e domingo, no dia 1º. ViaQuatro e ViaMobilidade: As estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie atenderão 24 horas para embarque e desembarque nos dias 31 e 1º. As demais estações da Linha 4-Amarela permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h do dia 31 e, após esse horário, apenas para desembarque. O mesmo ocorrerá com as estações da Linha 5-Lilás.

Onde será o palco do réveillon na Avenida Paulista?

O palco da festa já começou a ser montado no final da Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. Ele será maior que nos anos anteriores, com 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura. A estrutura começará a ser desmontada pela Prefeitura ainda no dia 1º.

Como será a festa no Rio?

Depois de dois anos, a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, vai voltar a sediar a mais tradicional festa de Réveillon do Brasil, a partir das 18h deste sábado, 31. Por causa da pandemia de covid-19, a comemoração não aconteceu no final de 2020, e contou apenas com fogos de artifício e música mecânica executada por DJs no fim de 2021. Agora vão voltar a ocorrer os shows musicais, em dois palcos.

São esperadas 2 milhões de pessoas na tradicional queima de fogos realizada na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, durante a festa de réveillon Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Quais serão os shows em Copacabana?

O Palco Copacabana foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace e terá shows de Iza, Alexandre Pires e Zeca Pagodinho, além da bateria da Grande Rio e DJs. O Palco Carioca, situado em frente à rua Santa Clara, vai oferecer shows de Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons e Preta Gil, além da bateria da Beija-Flor e DJs.

Como será a queima de fogos?

À meia-noite começará o espetáculo de fogos de artifício, com duração de 12 minutos. Os artefatos serão lançados a partir de dez balsas situadas no mar, em frente à praia de Copacabana, com distância de 25 metros entre elas. O acionamento será à distância, por um sistema eletrônico. Durante a queima de fogos, a trilha sonora deve homenagear cantores e compositores mortos em 2022, como Gal Costa, Erasmo Carlos e Elza Soares, além de pelo menos um artista estrangeiro. O final da exibição será com samba.

Qual será o efetivo do policiamento no Rio?

A segurança do evento será feita por 2.662 policiais militares, além de guardas municipais e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Todo o público que for à orla será submetido a revista – serão montados 29 pontos de bloqueio, com uso de 150 detectores de metal. Não será permitido levar facas, garfos, tesouras nem nenhum objeto que possa servir como arma. Quem quiser consumir alimentos na areia deve levar talheres de plástico, portanto. Garrafas de vidro estão liberadas, já que é uma tradição abrir bebidas para brindar a passagem de ano na areia.

Quais serão as mudanças no trânsito no Rio?

O trânsito na pista da Avenida Atlântica junto à orla será interrompido às 7h deste sábado. Às 16h a avenida será interditada nos dois sentidos. A partir das 19h30, só ônibus e táxis poderão circular por Copacabana, e a partir das 22h nenhum veículo poderá trafegar pelo bairro. O tráfego só voltará a ser permitido em Copacabana às 5h do domingo, 1º, para todos os veículos – mas a Avenida Atlântica seguirá interditada nos dois sentidos. Às 10h, a pista dos prédios será reaberta e funcionará com a mão invertida, como ocorre aos domingos e feriados. O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Avenida Atlântica e nas suas vias de acesso e saída a partir das 18h desta sexta-feira, 30.

Como funcionará o transporte público no Rio?

Serão dois terminais de ônibus para embarque, a partir das 22h de sábado. Um ficará na Enseada de Botafogo, próximo ao Botafogo Praia Shopping, para quem vai para o Centro, rodoviária e alguns bairros da zona norte (Muda, Usina, Méier, Jacaré, Penha e Ilha do Governador).

O outro terminal será montado em Ipanema, com embarque na Avenida Vieira Souto e na Rua Prudente de Morais. Haverá ônibus convencionais e executivos para bairros da zona oeste: Barra da Tijuca (Terminal Alvorada), Cidade de Deus, Recreio, Pechincha, Piabas, Santa Cruz e Campo Grande.

O BRT funcionará nos horários habituais de sábado e de domingo. Os serviços serão reforçados das 16h às 22h do dia 31 e das 4h às 10h do dia 1º.

No metrô, das 19h do sábado até as 5h do domingo, só será possível embarcar em 38 das 41 estações de metrô do Rio usando um cartão especial. O bilhete deve ser comprado antecipadamente e está à venda na estação Carioca pelo mesmo preço da tarifa comum (R$ 6,50 por viagem).

Já nas estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana e General Osório/Ipanema, os meios de acesso tradicional (cartões unitário, pré-pago, Giro, Riocard Mais - Bilhete Único e Vale-Transporte - e o pagamento por aproximação) poderão ser usados até meia-noite de sábado. A partir das 5h de domingo, todas as estações voltam a aceitar todos os meios de acesso.

Até meia-noite do dia 31, todas as estações permanecerão abertas para embarque e desembarque. A exceção será a Cardeal Arcoverde/Copacabana, que, das 19h à meia-noite, funcionará apenas para desembarque.

Da meia-noite de sábado até às 5h de domingo, somente as estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca permanecerão abertas para embarque. As demais estações funcionarão apenas para desembarque.

No domingo, as estações vão funcionar das 7h às 23h, com exceção de Cidade Nova, Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete. Essas estações permanecerão fechadas. Só vão reabrir às 5h da segunda-feira, 2.

Como serão os serviços médicos durante a festa?

A festa de Copacabana contará com quatro postos médicos equipados. São preparados para atendimento a casos de urgência e emergência. Funcionarão das 17h30 de sábado às 5h de domingo. Os postos estarão localizados ao longo da Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, ruas República do Peru e Bolívar e da Praça do Lido. Serão 144 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Em casos que necessitem de remoção, unidades de saúde de referência estarão preparadas para receber os pacientes. Para isso, haverá 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel, cada uma com equipe própria.

Onde ocorrerão as demais festas no Rio?

Além de Copacabana, as comemorações pela chegada de 2023 serão realizadas pela prefeitura em outros nove pontos da cidade do Rio. São eles: Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Guaratiba, Penha, Ramos, Sepetiba e Barra da Tijuca.