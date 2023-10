Veja quem são os três médicos mortos na Barra da Tijuca; um deles é irmão da deputada Sâmia Bomfim

Três médicos foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim estavam no Rio para acompanhar o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Diego é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), companheira do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Os profissionais vitimados tinham formação e atuação ligada a São Paulo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes. Por determinação do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e do delegado-geral da Polícia Civil, Dr Artur Dian, a Polícia Civil está enviando uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ao Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações das mortes de três médicos paulistas, ocorridas na madrugada desta quinta-feira, na capital carioca.

Em nota, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) afirma que recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida.

Imagens de câmeras de segurança de um quiosque na Barra da Tijuca mostram o momento em que três criminosos descem de um carro e matam três médicos. Foto: Reprodução/Vídeo/Polícia Civil do Rio

Marcos de Andrade Corsato

Possuía mestrado em Ortopedia e Traumatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1997). Atualmente, era membro titular da Federación Latinoamericana de Medicina y Cirugia de la Pierna y Pie, membro da National Geographic Society, membro titular da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé e médico assistente do IOT/ HCFMUSP. Tinha experiência na área de Medicina, com ênfase em Cirurgia Ortopédica.

No seu perfil no Instagram, costumava postar fotos ao lado da família, especialmente da netinha e fazia publicações sobre gastronomia e viagens.

Perseu Ribeiro Almeida

Possuía graduação em Medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia (2017). Residência médica em Ortopedia e Traumatologia pelo COT/Martagão - CEOT. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Especialista em Cirurgia do Pé e Tornozelo pelo IOT-HCFMUSP, onde já foi residente. Tinha experiência na área de Medicina, com ênfase em Ortopedia e Traumatologia.

Em nota, a direção da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional Bahia (SBOT-BA) prestou solidariedade e sinceras condolências aos família e aos amigos do médico, que era sócio da regional.

Diego Ralf de Souza Bomfim

Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, da Universidade do Oeste Paulista. Especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Santa Rita - Associação Beneficente Bom Samaritano - em Maringá/PR, com aprovação no título de especialista em Ortopedia e Traumatologia, aplicado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. Especialista em Cirurgia do Pé e Tornozelo na Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari - São Paulo/SP, com aprovação na prova de título da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé) de 2021.

Especialista em Reconstrução Óssea (Método de Ilizarov) pelo IOT-HCFMUSP, onde já foi residente. É irmão da deputada federal Sâmia Bomfim.

No seu perfil do Instagram, ele costumava fazer postagens sobre sua profissão, viagens e shows. Também compartilhava momentos especiais ao lado de familiares.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, por meio das redes sociais, que recebeu com grande tristeza e indignação a notícia da execução dos médicos na orla da Barra da Tijuca. Ele citou que a Polícia Federal está acompanhando o caso.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou o assassinato dos três médicos como “execução”. Dino citou ainda uma “hipótese” de relação do caso com a atuação de dois parlamentares federais, motivo pelo qual acionou a Polícia Federal para acompanhar as investigações. “Após providências iniciais, analisaremos juridicamente o caso”. As imagens de câmeras de segurança mostram o ataque com características de execução, já que nenhum assalto foi anunciado.

Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma quarta vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A direção da rede hospitalar informou que o estado de saúde de Daniel Sonnewend Proença permanece estável.

Em nota, a Associação Médica Brasileira (AMB) afirma que recebeu com consternação a notícia dos assassinatos dos três médicos. Cita ainda o médico Daniel Sonnewend Proença, que sobreviveu ao ataque criminoso e encontra-se hospitalizado.

“É mais um episódio chocante, produto da violência sistêmica que historicamente parece ser negligenciada no País”, disse ao pedir também seriedade na apuração dos fatos e punição dos criminosos.

“Por fim, instamos ao Ministério da Justiça, às secretarias estaduais e municipais de Segurança à união de esforços para a construção de um plano consistente de combate à violência e de segurança que leve em conta as necessidades de nossa sociedade”, concluiu a AMB.