A balança não equilibrou

Lula precisa muito de orientação no que diz respeito ao universo das pessoas com deficiência.

O pedido de desculpas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à população com deficiência serve para apaziguar, mas não equilibra a balança e não reduz a repercussão da fala capacitista proferida pelo presidente da República na última terça-feira, 18, em discurso improvisado durante evento para anunciar ações de combate à violência nas escolas.

A retratação, não muito longa, em texto editado e compartilhado pelo Twitter, é bem mais segura do que um pronunciamento, também improvisado, em vídeo.

Escrever após refletir costuma ser menos desastroso, além de permitir reavaliar determinadas declarações e pensamentos que somente a espontaneidade torna livres.

Lula precisa muito de orientação no que diz respeito ao universo das pessoas com deficiência, da deficiência intelectual, dos transtornos mentais - é fundamental dizer, são mundos distintos e de várias particularidades -, porque até mesmo quem está diretamente envolvido com esses grupos têm muitas incertezas.

É determinante que a participação no governo da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (já deveria ser Ministério) seja fortalecida, que traga especialistas para os debates e decisões, que esse órgão do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania se torne figura central nas discussões.

Em fevereiro, Anna Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, disse durante entrevista ao blog Vencer Limites que o órgão passaria a ter uma postura anticapacitista para ampliar o conhecimento do País sobre as pessoas com deficiência.

Ao afirmar que pessoas com transtornos mentais têm "problemas de parafusos", Lula revelou uma ideia arcaica sobre essa questão. "Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir", declarou o presidente em suas desculpas.

A evolução do conhecimento exige avanços na prática. Depois de tanta turbulência, o que virá?