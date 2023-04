A bobagem persiste, mas a tolerância é seletiva

Parece um copia e cola, com a troca de lados no ringue.

A fala ultrapassada e capacitista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre pessoas com transtornos mentais será contornada com um pedido de desculpas, se vier, e seguiremos em frente na luta contra o preconceito e a discriminação do povo com deficiência.

São novos tempos, de civilidade e retratações quando necessário.

Essa situação ajuda a observar de que maneira a galera com deficiência vive no ioiô das indignações, é sempre arrastada pela seletividade da tolerância.

Hoje é Lula quem está cravado no alvo das polêmicas, obviamente, por ocupar a presidência da República e por ser reconhecido internacionalmente como um estadista e democrata.

Antes, era Bolsonaro quem proferia absurdos, a ria das próprias anedotas antiquadas. Foram tantas e da pior espécie.

As reações, no entanto, são semelhantes, agora e nos quatro anos anteriores.

"Ah, foi uma brincadeira".

"Ele vai se desculpar".

"O vídeo está editado".

"Coloquem a fala inteira".

"Vocês só têm interesses próprios".

"Precisamos ser tolerantes e não julgar".

Parece um copia e cola, com a troca de lados no ringue.

O combate ao preconceito, à discriminação, ao capitalismo e aos estigmas que sufocam a população com deficiência, com transtornos mentais, não tem trégua.

Venha de onde vier, seja quem for, é obrigatório reagir.