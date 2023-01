A pérfida voz da exclusão

Emerson Damasceno é advogado.

Neste mês de dezembro, no qual celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, precisamos lembrar das inúmeras barreiras que ainda impedem a vida em sociedade, a vida política e a cidadania das dezenas de milhões de brasileiras e brasileiros com deficiência. Uma das grandes consequências dessas barreiras é a invisibilidade que nos atinge em todos aspectos e espaços da vida.

A garantia constitucional para que as políticas públicas que afetem pessoas com deficiência tenham a nossa participação efetiva, dificilmente é respeitada, não obstante estar em nosso ordenamento jurídico ao nível de emenda Constitucional, em virtude da Convenção Internacional da ONU, subscrita e ratificada pelo Estado brasileiro.

O que ainda impera, infelizmente, é uma gigante e cruel voz da exclusão, a qual pontuou o País principalmente nos últimos seis anos, notadamente após o golpe - para alguns, impeachment - que tirou uma presidente eleita de forma democrática do poder a fim de se garantir uma pauta de exclusão de direitos e de cunho capacitista.

Os quatro anos do governo que finda foram de desconstrução de direitos e ratificação do discurso capacitista, o que nos força a lembrar as frases ilegais, ditas por um ex-ministro da Educação de Bolsonaro, que "crianças com deficiência atrapalham em sala de aula" ou que são "impossíveis de se conviver".

Essa voz excludente e muitas vezes invisível opera de forma estrutural e estruturante contra a inclusão, em todas os espaços, através de entidades, governos e pessoas, achando que só uma parte da sociedade faria jus a uma plenitude de direitos, sendo legado a pessoas com deficiência uma espécie ilegal e criminosa de cidadania inferior.

Com a chegada do governo Lula, é de se esperar o oposto - ao menos no âmbito do governo federal - já que o paradigma negativo dado por Bolsonaro é inegável, até porque é sabido que foi durante o governo Lula e da ex-presidente Dilma que as maiores conquistas relativas aos direitos das pessoas com deficiência foram efetivadas, como por exemplo a própria Convenção Internacional da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão, o Plano Viver sem Limites e a Lei Berenice Piana, que estatuiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, apenas para citar alguns dos nossos principais marcos legais.

É preciso, igualmente, lembrar que a escuta e participação ativas das pessoas com deficiência e suas representatividades, o fortalecimento do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência (CONADE) e demais conselhos de direitos, o fortalecimento da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência e de nossas políticas públicas, como também a reconstrução de direitos e a efetivação e avanço dos já conquistados, é algo que não apenas se espera, mas se impõe, haja vista, inclusive, o grande esforço coletivo por parte de forças e representações democráticas e demais atores sociais na busca do retorno à plena democracia no Brasil.

Se esta necessária e constitucional escuta não foi de todo efetiva agora durante a transição de governo - de um lado, talvez, pela urgência do calendário, e de outro, pela aparente má vontade de quem se despede - que seja então já no seu início, a partir de primeiro de janeiro de 2023.

Lembremos também que a responsabilidade pela eliminação das barreiras não incumbe apenas aos governos, mas também a toda sociedade.

Um corte transversal imprescindível, aliás, será essencial a fim de que práticas cotidianas de ódio e exclusão às pessoas com deficiência sejam evitadas e coibidas, como por exemplo a violência que sofrem a mais as pessoas autistas, pessoas com deficiência intelectual, mulheres com deficiência (o Atlas da Violência 2021 mostrou registros ainda mais preocupantes), pessoas pretas e periféricas com deficiência, enfim, que o governo, principal mas não tão somente, se volte às micro e macro violências que atingem diariamente pessoas com deficiência e suas famílias.

Uma coordenação direta da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência com os ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos (principalmente) é forçoso, tendo em vista que pessoas com deficiência não são imunes, ao contrário, às violências por discriminação que ocorrem no dia a dia, seja nas redes ou nas ruas.

Com o esperado restabelecimento e incremento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) que haja uma ênfase específica a quem defende os Direitos Humanos das pessoas com deficiência, além de acessibilidades tecnológica, comunicacional e atitudinal nos mecanismos e instituições de denúncia pelo País.

Que o próximo governo, bem como a sociedade civil, tenham coesão, transparência e acessibilidades, formando um único corpo na luta contra o capacitismo e pela inclusão, em especial a fim de demonstrar que ficou no retrovisor da história um dos mais perversos e capacitistas governos de nossa história. Afinal, somos milhões de pessoas brasileiras com deficiência e a pérfida voz da exclusão tenta nos calar há séculos. Em vão, porque triunfaremos.

*Emerson Damasceno é pessoa com deficiência, advogado e presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).