Acessibilidade para usufruir

Há muitas formas de construir acessos.

Duas situações envolvendo pessoas com deficiência, mas em conjunturas absolutamente distintas, mostram que o conceito da acessibilidade é muito amplo e abrangente. Por isso, deve ser pensado sempre como algo em eterno desenvolvimento para que todos possam usufruir.

A primeira situação foi vivenciada por Ana Lucia Branco, uma mulher com deficiência, com sequelas severas, moradora da Grande São Paulo, dona de um carro, mas sem CNH porque é não condutora.

Pela primeira vez, ela entrou com o pedido de isenção de rodízio na capital paulista, para o veículo que pertence a ela, conduzido sempre pelo pai dela, e o pedido foi recusado exatamente por essa mulher com deficiência, com sequelas severas, não condutora, proprietária de um carro, não ter CNH.

Isso tudo ocorreu em um período de dois dias, no começo do ano, e então teve início para a Ana Lucia uma sequência de negativas, durante meses, de bloqueios ao acesso a esse direito garantido e concretizado, mas recusado especificamente a ela.

"Liguei na prefeitura e me repassaram para mil outros números. Ninguém sabia me informar como fazer quando a pessoa com deficiência não é condutora do carro. Não tem opção no site pra clicar e pontuar que não tenho CNH. Chegaram ao ponto de me mandar entrar com advogado no Ministério Público para solicitar um direito que tenho. Absurdo! Perguntei a uma influencer das pessoas com deficiência, porém ela só me passou o contato de um despachante. Não pedi isso. Conheço um despachante que iria cobrar 500 reais para fazer uma coisa que é de domínio público. Minha prima é advogada trabalhista e jogou a pergunta em um grupo de advogados e ninguém soube responder. Fiquei sem acreditar em tamanha dificuldade, na desinformação da própria Prefeitura, do pessoal do setor de acessibilidade, sem saber como me informar", relata Ana Lucia.

A jovem procurou o blog Vencer Limites na semana passada para contar essa história e bastou um email à assessoria de imprensa da CET para que a situação fosse resolvida.

"A Companhia de Engenharia de Tráfego esclarece que, após reverificar as informações encaminhadas, o veículo foi cadastrado para a isenção de rodízio com prazo de dois anos, portanto com validade até 25/07/2025", respondeu a CET, embora a assessoria tenha explicado que um problema técnico impede a atualização da informação na página do serviço 156. Por isso, a área técnica mandou um email com as informações diretamente para a Ana Lucia, mensagem que ela confirma o recebimento.

O blog Vencer Limites também questionou a CET sobre eventuais fiscalizações e multas que Ana Lucia poderia receber, e a companhia explicou que a fiscalização de rodízio é feita por radar ou por agente. Após a fiscalização, a multa é lançada no sistema. A página do 156 não tem relação com o sistema da CET. Ao lançar a multa no sistema, a informação sobre a isenção do rodízio vai aparecer e a autuação será cancelada. A CET destacou ainda que o email encaminhado a Ana Lucia é uma informação oficial.

CCBB tem exposição acessível em São Paulo.

A outra dinâmica da acessibilidade envolve a percepção e as muitas maneiras possíveis de construir um ambiente inclusivo.

Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Rua Álvares Penteado, n° 112, no Centro Histórico de São Paulo (estação São Bento do Metrô), a exposição 'Studio Drift - Vida em Coisas', do coletivo holandês fundado em 2007 pelos artistas Lonneke Gordijn e Ralph Nauta.

A mostra é organizada pelo CCBB Educativo e tem versões acessíveis e interativas de várias obras, com participação de mediadores para todos os visitantes, com e sem deficiência, experimentarem novas percepções.

Daniela Chindler, diretora da Sapoti Projetos Culturais e coordenadora do CCBB Educativo, explica a abrangência da acessibilidade na mostra.

SERVIÇO:

'Studio Drift - Vida em Coisas'

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, n° 112, Centro Histórico

Diariamente, 9h às 20h (fechado na terça-feira)

Entrada acessível à esquerda da entrada principal.

Estacionamento conveniado na Rua da Consolação, n° 228 (R$ 14 para seis horas, validar ticket no CCBB). Traslado gratuito de ida e volta a partir das 12h até o fechamento do CCBB. Retorno com parada no metrô República e ponto final no estacionamento.

Desembarque de táxi ou carro de aplicativo na Praça do Patriarca e seguir pela calçada por 200 metros pela Rua da Quitanda.

Informações: (11) 4297-0600