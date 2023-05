Amor capacitista

É positivo que uma família encare com honestidade as características de seus integrantes com deficiência, levante essa discussão dentro de casa, inclua parentes próximos e distantes da conversa.

Há uma discussão constante sobre a criação de pessoas com deficiência e a maneira de mães e pais observarem seus próprios filhos, principalmente a respeito da infantilização permanente ou da supervalorização dos estereótipos.

O anjo azul, o super-herói, o privilégio de ter um filho especial, o guerreiro, a fada e outros tantos títulos são habituais. Essa abordagem é comum nas redes sociais, em publicações que destacam orgulho e admiração por crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência.

Muita gente critica essa forma de idealizar a tal vida atípica, de romantizar os muitos desafios impostos às pessoas com deficiência e suas famílias.

As acusações são bastante centralizadas na mensagem propaganda sobre gente com todo tipo de deficiência e o reflexo dessa distorção no dia a dia, na influência sobre a opinião da sociedade e no tratamento discriminatório.

Agora, como podemos apontar na direção de mães e pais de pessoas com deficiência e dizer "seu amor é capacitista"? Quem tem essa autoridade?

Quando famílias buscam orientação profissional, há espaço adequado para essa determinação, o momento oportuno de explicar quais podem ser as consequências dessa visão magnânima sobre a vida da pessoa com deficiência. Por outro lado, se ninguém perguntou nada, por que se imagina haver interesse nesse julgamento?

Há uma boa quantidade de vídeos nas mídias sociais analisando essa questão, naquele formato muito petulante de uma suposta especialidade, no modelo do coach (argh!) da inclusão.

Para o jornalismo de qualidade que aborda as temáticas das pessoas com deficiência, a abordagem precisa ser muito racional e concentrada na notícia, na informação, com uso de termos corretos e atualizados, mas ainda assim não é possível dizer ao outro como ele deve identificar sua prole.

É positivo que uma família encare com honestidade as características de seus integrantes com deficiência, levante essa discussão dentro de casa, inclua parentes próximos e distantes da conversa. Afinal, a pessoa existe e faz parte, mesmo com a negação de quem a cerca.

A evolução do conhecimento modifica de maneira natural a observação e o que podemos fazer de melhor é oferecer as informações sem uma imposição arrogante. Há escolhas e consequências.