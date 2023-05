Anjo da bondade eterna

Inclusão no trabalho e acessibilidade não são favores.

Contratar pessoas com deficiência e ter recursos de acessibilidade para esses funcionários trabalharem é uma obrigação. Sabemos que o processo exige atenção e especialização, mas está determinado em lei.

Há uma constante discussão sobre as cotas e de que maneira as corporações precisam modificar o ambiente interno para a inclusão realmente funcionar. Tem gestor que considera tudo isso um custo pesado e até luta contra a permanência de profissionais com deficiência no escritório.

Devemos lembrar sempre: um sistema de cotas, de qualquer tipo em qualquer setor, só existe porque há um desequilíbrio. E ninguém quis arrumar. Uma discrepância de interesses e oportunidades elimina do jogo quem é diferente ou precisa de apoio, por menor que seja. Se o equilíbrio não é natural, terá de ser construído à força.

Em 24 de julho, a Lei de Cotas (n° 8.213/1991) completa 32 anos, mas ainda temos muito para fazer. Menos de 500 mil pessoas com deficiência estão empregadas formalmente, conforme estabelece a CLT, e muita gente com deficiência enfrenta situação precária de trabalho para obter um mínimo de renda mensal, é considerada desempregada, mas impedida de acessar políticas sociais básicas.

A participação de trabalhadores com deficiência no mercado, em cargos de comando e decisão ou em funções operacionais, ampliou a compreensão a respeito da diversidade e dos benefícios dessa presença para o ambiente de trabalho e para a empresa, principalmente porque o mundo lá fora evolui e precisa ser acompanhado por quem vende produtos ou serviços, sob o risco de perder clientes e grana.

Continua após a publicidade

Tem um monte de programas internos de inclusão, em um esforço para fazer acontecer. É excelente que seja assim e há casos, histórias, exemplos que merecem divulgação porque são inéditos, inovadores, revolucionários e servem de referência para quem está em busca de avanços, mas a obediência à lei, a contratação de profissionais com deficiência e a ampliação dos recursos de acessibilidade não podem ser tratados como benevolências e divulgados dessa forma para a imprensa em sugestões de pauta.

Oferecer cursos de Libras, abrir vagas específicas para o povo com deficiência, tornar um local acessível, implementar tecnologias assistivas, fazer seminários, fóruns internos, reunir funcionários para debater a inclusão e outras tantas iniciativas são muito importantes e necessárias, podem ser compartilhadas entre colaboradores, são prestações de contas a clientes, e as redes sociais funcionam muito bem para essa repercussão.

Só que isso não é bondade, apenas obrigação e, sendo assim, não há sentido em tornar cada movimento uma pauta e vender essa informação à imprensa como um diferencial. Isso não é notícia, não há justificativa para fazer uma reportagem.

É urgente que a comunicação corporativa, nas empresas e nas agências, modifique a percepção e atualize o discurso. Inclusão no trabalho e acessibilidade não são favores, repito essa máxima diariamente, e não podem ser tratados dessa forma.