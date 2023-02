Associações tentam localizar pessoas com deficiência na tragédia do litoral norte de SP

Muitas áreas foram afetadas pelos deslizamentos. Foto:

Associações de pessoas com deficiência de São Sebastião, no litoral norte de SP, município mais afetado pela tragédia no último fim de semana, trabalham para identificar famílias que permanecem isoladas após os deslizamentos e as inundações que destruíram várias casas e provocaram dezenas de mortes na região.

Segundo a fundadora e presidente da INTEGRA (Associação de Apoio e Atendimento à Criança Autista), Danúbia Morais, a prioridade neste momento é fazer um cadastro geral das pessoas com deficiência.

"Entre os moradores da região central da cidade, dos bairros Topolândia e Itatinga, a maioria está abrigada na Escola de Ensino Fundamental Professora Patrícia Viviani Santana", diz Danúbia. "Especificamente sobre os autistas, o grupo da nossa associação tem 89 famílias, mas o município tem aproximadamente 270 autistas (com laudo que confirma a condição). Na costa sul, são 18 famílias de autistas e conseguimos contato com todas. Algumas perderam suas casas e estão abrigadas nas residências de parentes. Por isso, estamos fazendo uma lista de tudo que será necessário arrecadar para fazer, depois, campanhas de doação".

Danúbia Morais afirma que também conversou com a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Karin Conde, e com uma líder comunitária da Vila Sahy sobre a situação das pessoas com deficiência. "Precisamos saber se essas pessoas estão recebendo socorro. Suprimentos já chegaram e agora a prioridade é fazer um cadastro".

Na Barra do Sayh, diz Danúbia, duas mães de crianças autistas estão em contato com a associação. "Uma delas não foi atingida e está abrigando outras famílias, inclusive uma que tem uma criança autista de 8 anos", conta. "Essa mãe disse que sentiu falta de outra mãe de criança autista e estamos tentando confirmar se essa família está desaparecida".

A falta de dados concretos é motivo de angústia, relata Danúbia Morais. "Já havíamos feito, por conta própria, um levantamento de quantas crianças autistas vivem na costa sul e estão matriculadas no ensinos fundamental e médio. E, depois da chuva, não sabemos o que aconteceu com essas famílias, não sabemos onde elas estão".

A presidente da INTEGRA confirma a chegada de 100 cadeiras de rodas, 35 cadeiras de banho, andadores, muletas e bengalas, enviadas à Prefeitura de São Sebastião pelo governo de SP, uma ação anunciada nesta terça-feira, 21, por Marcos da Costa, secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

'É uma parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária, as cadeiras de rodas e de banho são reformadas por presos da FUNAP - Fundação 'Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel' de Amparo ao Preso. E com a Secretaria da Saúde, que além de cadeiras de rodas, conseguiu andadores, muletas e bengalas. Parceria também com a Prefeitura de São José dos Campos, que doou 30 cadeiras de rodas. Participam ainda da ação de solidariedade o Fundo Social e a Defesa Civil, que auxiliaram na logística para transporte dos equipamentos para o Litoral. Estamos ainda em contato com as entidades que atuam junto as pessoas com deficiência das cidades litorâneas atingidas, para verificar a situação delas e de seus assistidos", declarou o secretário.

Danúbia Morais ressalta que há uma grande preocupação com as famílias de autistas que ainda não fazem parte da associação e, por esse motivo, não há dados como telefone e endereço. Ela afirma que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI) pediu todas as informações possíveis.

"Fui incluída em um grupo de WhatsApp da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem psicólogos, para dar apoio às famílias", diz Danúbia Morais.

Voluntários - Viviane Marques, representante da Associação das Pessoas com Deficiência de São Sebastião (ADEF), conta que, nas últimas horas, foi identificada uma criança com deficiência, acamada e usuária de insulina. "Conseguimos mandar o remédio", diz Viviane.

De acordo com Romário Amorim, voluntário que participa dos trabalhos na Vila Sahy, existem pessoas com deficiência nos grupos resgatados. "Sabemos que há autistas, cadeirante, mas ainda não fizemos uma triagem, apenas retiramos todos. Agora, vamos contar".

O voluntário ressalta que ainda não foram confirmadas mortes de pessoas com deficiência.