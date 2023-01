Até quando repetir?

É cansativo, exaustivo, repetir muitas e muitas vezes que a acessibilidade não é privilégio, vantagem, favor, benevolência ou um diferencial competitivo, mas sim uma obrigação, uma ferramenta fundamental para garantir que todos tenham oportunidades equivalentes de participação em condições igualitárias, algo sem qualquer possibilidade de observação subjetiva, ao contrário, um mecanismo que tem função concreta e determinada, com objetivos muito bem estabelecidos.

Também já ultrapassamos a fase de ter de comprovar, mais uma vez, que a inclusão em qualquer setor beneficia a todos. Na sala de aula, no ambiente de trabalho, nos espaços de lazer, na mídia, no poder público, na cultura, no esporte e onde mais houver gente reunida.

Explicamos de inúmeras maneiras o capacitismo e que essa atitude preconceituosa e discriminatória é nociva, como se fosse necessário contar aos desavisados que discriminação e preconceito não são boas condutas.

Retornamos ao início dessas discussões o tempo todo porque, ao que parece, esses ensinamentos não se propagam, não são disseminados, principalmente entre aqueles que jamais conviveram com essa diversidade, nunca foram excluídos de situações cotidianas ou precisaram de uma adaptação simples para entrar.

É claro que avançamos, mas a velocidade dessa evolução não é satisfatória. Na atual sociedade da tecnologia entranhada, das conexões, das distâncias encurtadas, da comunicação sem interrupções, da exposição constante, do conhecimento disponível, os temas mais básicos das pessoas com deficiência permanecem travados. E lá vamos nós, de novo, arrancar do fundo da caixa as mesmas mensagens, análises, instruções, argumentações e treinamentos sobre a função da acessibilidade, os benefícios da inclusão e os males do capacitismo.

Nas redes sociais, essa dinâmica é recorrente e enfadonha, segue a 'trend' e até viraliza. E daí? Exceto para a fama do dito influenciador, qual é a grande conquista? Na imprensa, com poucas exceções, o assunto sempre tem cara de novidade, como se nada tivesse sido escrito, falado, gravado ou filmado a respeito, como se o repórter e o veículo fossem os primeiros a descobrir que tudo isso existe.

Vimos em 1° de janeiro a 'diversidade' subir a rampa em Brasília e temos um novo governo que se declara progressista, com ministérios da Mulher, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, absolutamente correto e necessário. No entanto, na mesma estrutura, as demandas da população com deficiência ainda estão sob os cuidados de um secretaria, que foi diminuída.

Representantes das pessoas com deficiência estão na TV e no cinema, nas novelas e nos filmes, nos programas de auditório, mas com as mesmas mensagens sobre a função da acessibilidade, os benefícios da inclusão e os males do capacitismo.

Um blá-blá-blá sem fim.

Até quando repetir? Estamos destinados a viver numa eterna palestra motivacional? Nossa única habilidade será a de manter o bom humor diário para tentar convencer o mundo a nos respeitar?

Tem muito mais individualismo e ação autocentrada nas manifestações sobre acessibilidade, inclusão e capacitismo do que uma genuína meta de construção coletiva.

Acessibilidade e inclusão são pilares fincados e garantidos. Fim da discussão. A hora agora é de fazer.