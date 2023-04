Autista, atenção

Abril centraliza o foco no autismo.

Neste 82º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), o mês de conscientização sobre o autismo e o crédito da Caixa para pessoas com deficiência.

Continua após a publicidade

Estamos no mês de conscientização sobre o autismo. A data oficial, 2 de abril, foi celebrada em todo o mundo no domingo. Há uma criança autista entre aproximadamente 36 nascidas, disse recentemente o CDC (Centers for Disease Control and Prevention ou Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos).

Aqui no Brasil, é necessário manter a vigilância, ficar atento, porque há perigos ao redor, ameaças aos direitos.

Em São Paulo, 6ª Vara da Fazenda Pública atendeu ao pedido do governo paulista e extinguiu a obrigação do Estado de garantir atendimento adequado nas áreas da saúde, educação e assistência social a pessoas com transtorno do espectro autista em rede especializada.

O Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública (Nediped) apresentou recurso para tentar reverter essa decisão, mostrou dados das reclamações que recebe e da consulta pública deste ano, respondida por mais de 4 mil pessoas, que indicam que os atendimentos de educação, saúde e assistência social para autistas não são adequados, indicando que a política pública não está efetivamente implementada.

Também em SP, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Projeto de Lei 665/2020, de autoria do deputado Paulo Corrêa Jr. (PSD), que prevê a emissão de laudo permanente para autistas. Em fevereiro, uma orientação da Secretaria de Saúde levou Tarcísio de Freitas a vetar o PL. Na publicação sobre o veto no Diário Oficial (8/2), o governador afirmou sobre o autismo: "diagnosticado precocemente até os cinco anos e onze meses de idade é mutável, podendo mudar tanto de gravidade como até mesmo deixar de existir ".

Posteriormente, a pasta e o governador se posicionaram favoráveis ao laudo permanente, mas quem derrubou o veto foi a Alesp.

Agora, a nova lei precisa ser promulgada, publicada e regulamentada.

Continua após a publicidade

Ainda em SP, a enfermeira Isabelle Quedas Gadelho, de 24 anos, autista, aprovada no concurso do Instituto de Infectologia Emílio Ribas na condição de pessoa com deficiência, acusou o hospital e o Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) de sabotagem e capacitismo para impedir sua contratação.

Isabelle foi massacrada em um interrogatório que inverteu a proposta da inclusão e reduziu essa jovem autista às suas dificuldades, que ela não escolheu ter e não consegue controlar.

Na semana passada, Isabelle foi submetida a uma nova perícia, que durou quatro horas. "Dessa vez, saí com a alma lavada. Fui muito bem tratada, explicaram passo a passo os procedimentos, se mostraram altamente capacitados e inclusivos", disse a enfermeira.

A decisão final será apresentada em até dez dias, mas é fundamental destacar que toda a situação foi conturbada, com alguma conclusão positiva somente após reação da enfermeira e de sua família, além da repercussão do caso aqui neste blog.

Autistas, fiquem atentos!

Ministro Silvio Almeida ,dos Direitos Humanos e da Cidadania, e a secretária nacional da pessoa com deficiência, Anna Paula Feminella, participaram da reunião do novo Conade.

Continua após a publicidade

A Caixa Econômica Federal abriu uma linha de crédito específica para pessoas com deficiência financiarem produtos e serviços de tecnologia assistiva.

De acordo com o banco, o serviço deve ser lançado neste mês. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3, pela presidente da instituição, Maria Rita Serrano, durante apresentação dos novos membros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) para o biênio 2023/2025.

Quem precisa de cadeira de rodas, prótese, aparelho auditivo, adaptação de imóvel, além de manutenção, reparo e revisão de equipamentos poderá financiar entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com pagamento de até 60 meses e taxas de 6% ao ano renda de até cinco salários mínimos ou de 7,5% ao ano para renda entre cinco a dez salários mínimos.

O programa é subsidiado pelo governo federal e coordenado pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania.

Para solicitar, basta ir diretamente às agências da Caixa, apresentar documentos pessoais (RG e CPF regular na Receita Federal), comprovantes de renda e de endereço.

A carta de crédito aprovada permite solicitar o equipamento ou serviço para empresas credenciadas, com emissão da nota fiscal, que será apresentada para assinatura do contrato e repasse do valor da compra na conta do fornecedor na Caixa.

Continua após a publicidade

O banco explicou que para alguns bens e serviços, pode ser exigido documento com orientação e prescrição médica.

Todos os detalhes estão na página caixa.gov.br/creditopcd.