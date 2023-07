Autoridades da segurança pública de todo o País devem respostas à população com deficiência

SP tem a estrutura mais abrangente para atendimento policial às pessoas com deficiência.

Autoridades da segurança pública de todos os governos estaduais e do governo federal devem explicações e respostas à população com deficiência brasileira.

O motivo dessa cobrança é a publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na semana passada, sem informações sobre pessoas com deficiência porque os pesquisadores não encontraram esse detalhe nos boletins de ocorrência, que são a base do levantamento.

Entre todos os Estados, SP tem a estrutura mais abrangente de atendimento policial às pessoas com deficiência, com cinco Centros de Apoio Técnico (CAT) que funcionam dentro de delegacias, na capital, região metropolitana, litoral e interior.

Segundo a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de São Paulo, essas delegacias já fizeram 12,5 mil registros desde 2018, uma média de 2,5 mil registros por ano ou aproximadamente 200 por mês.

Convidei a Secretaria de Segurança Pública de SP para uma entrevista ao vivo na coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado, mas a pasta recusou, mesmo com muita insistência e argumentação minha a respeito do tema.

A população com deficiência de São Paulo, e de todo o País, quer saber por quais motivos esse dado não é especificado. Há alguma barreira legal para essa informação ser apresentada? Existe alguma dificuldade tecnológica para impedir essa modernização? O que impede a inclusão de duas perguntas simples? 'É pessoa com deficiência?', 'Qual deficiência?'.

A SSP recusa o convite para falar ao vivo porque não tem essas respostas, porque as temáticas da população com deficiência são subvalorizadas, porque as nossas demandas por mais qualidade de atendimento e mais perícia no assunto são constantemente ignoradas, a exemplo do que fez a Secretaria de Segurança Pública e, por consequência, o governo paulista.

Eu já havia solicitado essas respostas e, por escrito, a SSP declarou apenas que "no momento do registro da ocorrência, as vítimas contam com um campo para preencher suas necessidades especiais e os agentes policiais são capacitados para oferecer assistência especializada às pessoas com deficiência".

É inaceitável que a autoridade de segurança pública prefira não falar sobre segurança pública somente porque é a população com deficiência o tema central.

Não há demonstração mais clara de capacitismo estrutural.

Cordão com desenhos de girassóis identifica deficiências ocultas.

O cordão de fita com desenhos de girassóis é o símbolo oficial para identificar pessoas com deficiências ocultas em todo o Brasil. Foi publicada em 17/7, no Diário Oficial da União (DOU), a Lei n° 14.624/2023, sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em exercício na Presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem oficial à Bélgica.

O Projeto de Lei n° 5.486/2020, do deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), foi aprovado pela Câmara em março e pelo Senado em junho. O senador Flávio Arns (PSB-PR), relator na Comissão de Direitos Humanos (CDH), apresentou emenda para atendentes ou autoridades poderem solicitar a quem estiver com o cordão um documento que comprove a deficiência.

O uso será opcional e o direito da pessoa com deficiência não estará condicionado ao acessório, assim como a fita não irá substituir o documento que comprova a deficiência.

Autistas, pessoas com deficiências intelectuais, surdos ou gente com condições até mesmo físicas, mas sem características explícitas no corpo, costumam ser hostilizadas quando tentam exercer direitos, inclusive atendimento prioritário, e podem ficar desassistidas em situações de emergência. A proposta é evitar essas situações para garantir tranquilidade e segurança a todos os envolvidos.

Poder usar o benefício não significa que seja necessário.

Se você doar sangue e pedir um comprovante válido por 120 dias, poderá ser atendido com prioridade em espaços públicos e privados. É o que estabelece a Lei n° 14.626/2023, sancionada nesta semana pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em exercício na Presidência da República enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem oficial por África e Europa.

Segundo o próprio texto da lei, a meta é incentivar a doação de sangue. De qualquer forma, poder usar o benefício não significa que seja necessário.

A lei reforça os direitos de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, autistas, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. O objetivo do atendimento prioritário é apoiar quem não pode ficar muito tempo em pé, tem dificuldades para atravessar longas distâncias ou convive com condições neurológicas que transformam as relações com o ambiente ao redor.

Como já acontece, há uma grande possibilidade da novidade gerar confusão porque, infelizmente, é habitual que o uso do atendimento preferencial seja feito de maneira desonesta, encarado como uma vantagem injusta ou como uma exclusividade a ser defendida, se necessário, com violência.