Avaliação biopsicossocial da deficiência. Agora vai?

MDHC convoca conselhos de pessoas com deficiência para a conferência nacional.

Neste 84º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), o novo grupo de trabalho do governo federal sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência. E o retorno da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A regulamentação e implementação em todo o País da avaliação biopsicossocial da deficiência - prevista no artigo 2° da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (n° 13.146/2015) - é, neste momento, a principal pauta entre as mais urgentes da população brasileira com deficiência.

A identificação da pessoa com deficiência com base nessa avaliação muda completamente a maneira de entender a deficiência e, algo muito importante, estabelece uma relação direta entre as barreiras da sociedade e o exercício da cidadania do povo com deficiência.

Nessa metodologia, são os impedimentos da sociedade, e não a deficiência, que bloqueiam a participação da pessoa, é a falta de acessibilidade, e não a deficiência, que rouba da pessoa a possibilidade de ser cidadão e de estar em qualquer lugar.

Algumas instituições públicas estaduais, também em SP, já usam modelos que têm base nesse método, mas não há uma centralização nacional para orientar todos os órgãos e todas as ações.

Com o anúncio da formação desse novo grupo de trabalho no governo federal, no Decreto nº 11.487/2023, publicado na segunda-feira da semana passada, dia 10, no Diário Oficial da União, algumas perguntas precisam ser respondidas.

Um delas é: o relatório produzido pelo governo Bolsonaro sobre a avaliação biopsicossocial terá utilidade, será considerado, ou o novo grupo vai recomeçar os trabalhos do zero?

Fiz essa segunda pergunta ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). A resposta veio em nota, por email.

"O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) considera importante a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, ainda a ser concluída. A Avaliação Biopsicossocial da Deficiência é prioridade da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do MDHC e do governo.

O novo grupo de trabalho, instituído pelo Decreto nº 11.487, de 10 de abril de 2023, terá o objetivo de subsidiar a regulamentação da avaliação unificada e biopsicossocial - ou seja, subsidiar a elaboração de ato normativo regulamentador dessa nova tecnologia social, criando estruturas e sistemas para a sua implementação no país inteiro. Para tanto, ele partirá do IFBrM (Índice de Funcionalidades Brasileiro Modificado) que, desenvolvido pela Universidade de Brasília com recursos públicos, será aperfeiçoado com base em toda a experiência, documentação e expertise disponível que adote uma perspectiva biopsicossocial da avaliação", explicou a nota.

Sendo assim, podemos entender que nada produzido até agora será descartado. Lembrando que a composição do relatório durante o governo Bolsonaro envolveu muita turbulência e falta de transparência, e o documento, quando ficou pronto e se tornou público, foi muito criticado por instituições especializadas nesse tema, inclusive algumas que estavam no grupo para desenvolvimento desse material, mas decidiram sair porque não concordavam com a condução dos trabalhos.

Outras perguntas que precisam ser feitas são: Agora vai? A avaliação biopsicossocial da deficiência será finalmente implementada em todo o País?

Aguardemos.

Na segunda-feira da semana passada, no dia 10 de abril, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 217/2023, que faz a convocação da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Ainda não há data definida.

A última edição desse evento foi feita em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff, antes do impeachement. Nas gestões de Michel Temer e de Jair Bolsonaro não houve essa conferência, que retorna agora no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O tema para 2023 será 'Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Construindo um Brasil mais inclusivo'.

Quem paga tudo é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Conferência Nacional reúne integrantes dos conselhos estaduais e municipais, que fazem suas conferências regionais, com datas estabelecidas na mesma portaria.

Em 2016, a 4ª Conferência teve participação de 2 mil municípios. Desses encontros, foi produzido um documento chamado de 'Anais da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência', publicado em maio de 2016, com tudo o que foi discutido no evento e que serve de parâmetro para a edição de 2023.

Todo ano, dezenas, ou centenas, de eventos que discutem a situação da população brasileira com deficiência são feitos em todo o País, organizados pelos governos municipais, estaduais e federal, com milhares de considerações e debates, exposições do cenário, defesas da inclusão, da acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência, mas o resultado concreto, efetivo, na vida real do povo com deficiência é lento, pulverizado e, em muitos casos, inexistente.

Vamos lá, para mais um.