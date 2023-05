Educação de surdos é tema complexo e motivo de conflito.

Nas discussões sobre educação inclusiva, as pessoas com deficiência ainda são responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso das ações. E repetimos sabe-se lá quantas vezes de quais maneiras a estrutura precisa funcionar para que todos os estudantes com e sem deficiência sejam beneficiados, e por quais motivos e em quais momentos a presença e a participação das instituições especializadas é fundamental.

No meio de tudo isso tem uma batalha de opiniões a respeito de qual política deve ser implementada para quais pessoas com quais deficiências. É a inclusão contra a própria inclusão.

Continua após a publicidade

A matéria publicada aqui no blog Vencer Limites, com a notícia da saída da professora Rosângela Machado do comando da Diretoria de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão), destaca esse conflito dentro do Ministério da Educação (MEC).

"Solicitei minha exoneração pela impossibilidade e retomar a PNEEPEI (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, aprovada em 2008), pelo cerceamento de minha atuação, isolamento e desrespeito", disse a ex-diretora, que credita esse bloqueio à diretora Zara Figueiredo, que comanda a Secadi.

O MEC respondeu que "tem pautado sua gestão a partir do diálogo, que ocorre nas relações internas, com os agentes políticos e com a sociedade civil. O diálogo interno é parte da agenda cotidiana de trabalho de um gestor público. Não é possível receber e discutir apenas com quem pensa igual a nós. Isso contraria o princípio do governo, além de não encontrar amparo nas teorias educacionais ou de gestão pública. Assim, a SECADI tem recebido todos aqueles que buscam pensar a Educação Especial, ultrapassando a marca de 20 encontros com movimentos sociais, associações, parlamentares e outros atores que atuam no campo".

Essa matéria gerou reações de integrantes da comunidade, principalmente de surdos que se comunicam prioritariamente na Língua Brasileira de Sinais, e que defendem a educação bilíngue, em Libras e português, fora da PNEEPEI. Houve ataques à professora Rosângela Machado, que foi acusada de ser autoritária e de querer impor um determinado tipo de estratégia educacional para todos os surdos.

A professora respondeu a essas acusações. "A PNEEPEI representa uma conquista para os estudantes surdos. A partir dela a Língua Brasileira de Sinais se fortaleceu e se estruturou em ações voltadas para sua expansão, como a oferta de cursos de graduação de LIBRAS, implantação da disciplina de LIBRAS nas instituições de ensino superior, entre tantas outras ações", disse.

"Também foi no contexto da PNEEPEI que a LIBRAS passou a ser implementada nas redes regulares de ensino. Portanto, a PNEEPEI alavancou políticas educacionais voltadas para a promoção da LIBRAS e para a inclusão de estudantes surdos nas redes regulares de ensino", declarou Rosângela Machado.

"No entanto, diferentemente do que propõe a Educação Inclusiva, um segmento de pessoas surdas, orientado por outra perspectiva, conquistou uma modalidade regulamentada pela Lei 14.191, de 2021. Considero que esse assunto está resolvido, uma vez que o MEC tem uma diretoria específica para tratar das questões da educação bilíngue. A PNEEPEI não precisa ser 'redimensionada' porque atua na eliminação de barreiras na escola comum e existe uma parcela de pessoas surdas no Brasil que não se comunica por meio da Libras, os surdos oralizados e usuários de tecnologia assistiva, que têm direito a serem contemplados pela Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva", ponderou a professora.

Continua após a publicidade

"Infelizmente, diante de tudo o que ocorreu, não houve tempo e condições para, inclusive, discutir e estabelecer ações conjuntas entre a DIPEPI e a DIPEBS. Eu gostaria de ter avançado internamente, mas não foi possível", afirmou Rosângela Machado.

Educação para todas as pessoas - Voltei a questionar o MEC sobre a educação especial na perspectiva inclusiva para surdos oralizados e fluentes em português, se a educação bilíngue fora da PNEEPEI para surdos que se comunicam prioritariamente em Libras é viável neste momento, se a PNEEPEI é positiva ou negativa para a educação bilíngue, se essa política fortaleceu ou enfraqueceu a Libras nas escolas, e se Secadi e Dipebs têm ações conjuntas ou discussões para estruturar a educação bilíngue no País.

O Ministério da Educação respondeu que "tem o compromisso de assegurar as condições para a efetivação do direito à educação para todas as pessoas, a partir dos princípios legais e da política vigente". Ressaltou também que "a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei de Libras, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e Plano Nacional de Educação são explícitas ao afiançarem soluções plurais para a escolarização de sujeitos com demandas linguísticas e comunicacionais plurais".

Reforçou ainda que "a Libras é fundamental conquista da comunidade surda sinalizante e se expande, ampliando possibilidades de comunicação para outros segmentos da população.

O MEC ainda afirmou que sustenta "a oferta de escolas bilíngues, escola-polo bilíngue e classes bilíngues em escolas comuns para surdos e outras pessoas sinalizantes, e as classes comuns em escolas regulares com atendimento educacional especializado como respostas possíveis para surdos oralizados".

Por fim, o Ministério da Educação disse que "a Secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) reafirma o fortalecimento dos mecanismos de participação social como condição para a melhoria da política educacional. Entendemos que a garantia da educação de todos se faz a partir de amplo debate coletivo, a partir das conquistas legais já instituídas e sem margem para retrocessos".

Desserviço à comunicação em Libras - A Feneis (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos) publicou uma carta de apoio à diretora Zara Figueiredo, na qual elogia a atuação dela na Secadi, especialmente no diálogo com diferentes movimentos de surdos, e faz críticas à PNEEPEI, que "prestou um desserviço a muitos estudantes com deficiência, incluídos no mesmo espaço, mas com suas especificidades anuladas".

Continua após a publicidade

A Federação declarou que "Zara Figueiredo vem demonstrando frente à SECADI um trabalho sério e condizente com o cargo que ocupa. Estar à frente de uma secretaria que defende a diversidade e a inclusão implica desfazer o mito da igualdade entre as pessoas e propor caminhos para a equidade. No pouco tempo em que se encontra nesta gestão, já é possível perceber a empatia inerente a suas ações. A comunidade surda brasileira tem orgulho de uma professora não surda, que se abriu a ouvir o pleito das diferenças e a agir com respeito a elas. De forma muito sagaz, a secretária impediu que uma palavra pudesse deteriorar, mais uma vez, uma politica pública. Ela impediu a retomada do fracasso do modelo único de inclusão. Dialogar no âmbito técnico e político não significa permitir que posições radicais e injustas componham as politicas públicas".

"Há anos é denunciada a imposição de uma politica de educação especial constituida sob um caminho único, que desconsidera a diversidade dos estudantes. Por isso, a Feneis entende que retormar a 'Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva' de 2008 seria um retrocesso para as comunidades das pessoas com deficiência. No texto, os surdos sinalizantes estavam excluídos, pois foram incluidos nessa politica sob a perspectiva da deficiência 'incondicionalmente' em escolas inclusivas, fato que trouxe prejuízos irreparáveis para os estudantes surdos brasileiros", continua a nota.

"O termo 'incondicional', no contexto empregado pela ex-diretora da Diretoria de Educação Especial, desconsidera a condição linguistica do sujeito surdo, bem como ignora a educação bilingue de surdos como modalidade de educação escolar, assegurada por lei", afirmou a Feneis

Diversidade da surdez - A ANASO (Associação Nacional dos Surdos Oralizados), por sua vez, defende a educação inclusiva na escola regular com o devido atendimento educacional, com todo apoio necessário, sempre respeitando as especificidades do aluno.

"A ressalva é diferenciar o atendimento educacional entre surdos sinalizantes e oralizados", destacou Keilah Ayres, presidente da ANASO. "Para surdos oralizados, a Libras, por exemplo, não é prevista inicialmente, tendo o aluno o uso de tecnologia auditiva como o implante coclear, ou seja, ouvidos funcionais", comenta. "Todo trabalho pedagógico deve ser pautado nessa característica e o atendimento deve ser todo adaptado conforme as necessidades desse aluno que, em geral, está em processo de habilitação ou reabilitação auditiva, que tem ou está desenvolvendo suas habilidades auditivas e sua oralização, o que é totalmente possível com o implante coclear".

Keilah Ayres também diz que é necessário um trabalho conjunto e colaborativo entre escola, terapeutas e família, cada qual na sua seara, mas com um objetivo comum que é o desenvolvimento global do aluno.

"O que o poder público precisa entender é que quando se fala de 10 milhões de surdos, são pessoas com algum grau de surdez. E que maioria desse público, é formado por surdos oralizados, seja com uso ou não de tecnologias auditivas, e que não utilizam a Libras. Quando se fala de acessibilidade para esse público, é necessário ir além da Libras e do intérpretes de Libras. Estão incluídas as legendas em português, o aro magnético, sistema FM (equipamento que auxilia no aprendizado e na captação da voz) e demais tecnologias assistivas que atendam suas especificidades.

Continua após a publicidade

Keilah Ayres defende a atuação da professora Rosângela Machado na Secadi "Lamentavelmente, ela teve seu trabalho tolhido dentro da Diretoria da Educação Especial. Ela conhece nossas demandas, iria nos incluir em seu projeto de trabalho, tinha esse compromisso. Porém, ficou sem condições de trabalhar, impedida de formar a própria equipe de trabalho, sem ter contato com a secretária Zara Figueiredo e acabou por ter que pedir exoneração".

A presidente da ANASO diz que a associação participou de uma reunião online com a secretária Zara Figueiredo. "Foi decepcionante, ela sequer ouviu todas as nossas demandas relatadas e, no meio da reunião, nos 'passou' para o representante da DIPEBS, diretoria essa que não atende as demandas dos surdos oralizados, sequer tem representantes ou alguém com olhar diverso que possa defender nossos direitos. Foi dito que poderíamos indicar um representante para compor a diretoria, mas como trabalhar dentro de uma diretoria que defende somente os direitos dos surdos sinalizantes? Vejam o que aconteceu com a doutora Rosangela. Não entendemos o motivo de tanta resistência, não queremos tirar o direito de ninguém. Todos devem ser assitidos. O que falta é equidade de direitos, reconhecer as necessidades individuais. Todos devem ser ouvidos e ter suas demandas atendidas", diz Keilah Ayres.

Imposições aos surdos - Emiliano Aquino, doutor em Filosofia pela PUC-SP e professor associado da Universidade Estadual do Ceará, pesquisador da questão surda, da educação de surdos e da questão social das pessoas com deficiência, entende que a política desenvolvida pela Diretoria de Educação Especial da Secadi, com base na PNEEPEI e no Decreto 6571/2008, pressionava os sistemas municipais e estaduais a transformar as escolas de surdos em atendimentos educacionais especializados, em instituições complementares, não escolares.

"Essa pressão se dava tanto discursivamente, com uma orientação estreita de inclusão educacional (limitando-a à inclusão na escola existente), quanto economicamente, prevendo o pagamento de duas quota-partes no Fundeb para o aluno que estivesse na escola lusófona e na instituição de atendimento especializado. Ao invés de transformar as antigas escolas de surdos, que já tinham deixado na prática de ser especiais, em escolas bilíngues de surdos, com a Libras como primeira língua de ensino e convivência, aquela política optava por impor-se autoritariamente às comunidades surdas, contra sua vontade e contra os dispositivos da Convenção, pressionando os sistemas pelo fechamento das escolas e sua transformação em AEE's", diz Aquino.

"Desde 1999, as comunidades surdas formularam a proposta de uma educação bilíngue de surdos, em escolas e classes bilíngues, que tenham a Libras como primeira língua (L1, segundo a fórmula da Linguística). O reconhecimento legal da Libras em 2002 já se deu num cenário de verdadeira insurreição surda nas escolas de surdos, onde antes era proibido o uso da Libras. Os surdos, ao mesmo tempo que começaram a lutar pelo reconhecimento legal, começaram a usar livremente a língua de sinais. Os professores, os gestores, os sistemas de ensino foram aos poucos cedendo. As escolas especiais de surdos, que se definem pelo propósito reabilitador, oralizador, foram sendo ultrapassadas na prática. Com o reconhecimento da Libras em 2002, a perspectiva era a transformação formal dessas escolas em bilíngues. O número de alunos surdos cresceu enormemente. O Decreto 5626/2005 previa a existência de classes e escolas bilíngues de surdos. A PNEEPEI veio na contramão de todos esses avanços e conquistas dos surdos, com o fechamento de escolas e a diminuição de dezenas de milhares de alunos surdos do sistema escolar. Foi quando começou o movimento nacional em 2011, em defesa das escolas de surdos. Desde então são muitas as conquistas legais: Plano Nacional de Educação (Estratégia 4.7), a Lei Brasileira de Inclusão e, finalmente, a colhimento pela LDB da modalidade de ensino Educação Bilíngue de Surdos. A grande contradição é que, embora os Surdos tenham percorrido esse caminho de conquistas legais, as escolas e classes continuaram a ser fechadas. A pesquisa da professora Patrícia Rezende mostra que de 2011 a 2020, esse número decresceu de 100 mil alunos surdos no sistema educacional a 70 mil. Uma exclusão de 30% do número de alunos surdos", detalha.

O especialista, que é pai de um garoto surdo e participo do movimento das pessoas surdas desde 2009, afirma que está tranquilo em relação às ações do governo Lula para a educação.

"Em respeito à Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e à LDB, estão superados o discurso e a política de pressão sobre os sistemas de ensino pelo fechamento das poucas escolas de surdos que ainda resistem (são cerca de 65 em todo o país)", enumera.

Continua após a publicidade

"Quando dizemos 'escolas de surdos', não estamos falando em escolas baseadas na surdez, mas sim na língua dos surdos, que é a língua de sinais, e na cultura surda, do mesmo modo que, quando falamos em escolas indígenas, não estamos falando em escolas racializadas, mas fundadas em especificidades linguístico-culturais. Então, o MEC já deu fortes sinais de respeito ao princípio da equidade, da noção de justiça como o reconhecimento do que cabe a cada grupo social, linguístico, cultural, segundo suas necessidades e direitos. Ao invés de condições únicas e padrões únicos de educação - como defendem aqueles que concebem um único tipo de escola para todos -, parece haver no MEC uma sensibilidade para o acolhimento e o apoio às diferentes modalidades de ensino previstas na LDB, dentre as quais a Educação Bilíngue de Surdos. Isso se manifestou na recriação da Dipebs (Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos), dirigida por intelectuais ativistas surdos e em diálogo com as entidades da Comunidade Surda. Já houve uma audiência da Feneis com a secretária Zara Figueiredo e a Dipebs, com a presença dos professores surdos que a dirigem, professores Falk Moreira, Marisa Lima e Mariana Campos. Particularmente, acho que o quadro é o melhor que tivemos até agora, desde o início do século: não mais uma política truculenta, que exclui os surdos das decisões que dizem respeito à sua educação, mas que respeita seu desejo, agora assegurado em lei, de escolas bilíngues de surdos. Minha perspectiva é positiva, mas, naturalmente, é ainda muito cedo para um balanço. Espero que a alfabetização de crianças surdas entre no programa nacional de alfabetização que o MEC está elaborando, que haja uma política de formação de professores de surdos, de elaboração de material didático bilíngue para alunos surdos e apoio financeiro para reformas, aquisição de equipamentos para escolas de surdos", conclui o professor Emiliano Aquino.