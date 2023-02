Bloco com 50 mil pessoas promove a diversidade em São Paulo

Ação pela diversidade percorreu o centro da capital paulista. Foto:

Um grupo de 25 cadeirantes da escola de samba Rosas de Ouro desfilou pela primeira vez na Rua Augusta, na região central de São Paulo. Os integrantes da agremiação paulistana participaram nesta terça-feira, 21, do bloco da drag, atriz e ativista Salete Campari, em uma iniciativa organizada pelo ativista dos direitos humanos Heitor Werneck. A atriz Nany People também participou.

A ação para promoção da diversidade e da mobilidade teve apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e da cervejaria Amstel.

Foram distribuídos preservativos, géis lubrificantes e informativos sobre campanhas de prevenção contra a AIDS e outras doenças.

A ala inclusiva do projeto social 'Samba se Aprende na Escola', da Sociedade Rosas de Ouro, agremiação da zona norte de São Paulo, começou 20 anos atrás, quando a psicóloga Vanessa Dias, diretora social da Rosas, conheceu Natália Castro, uma menina com deficiência de seis anos que frequentava a AACD e, durante quatro anos, liderou a ala das crianças na avenida. Algum tempo depois, foi a vez de Ricardo Tadeu, adolescente com paralisia cerebral, visitar a escola.

A partir dessas duas experiências, a Rosas de Ouro passou a avaliar novas formas de incluir pessoas com deficiência nos desfiles e, em 2008, entrou com cinco cadeirantes em um carro alegórico.

Nos primeiros anos da ala inclusiva, os componentes usavam calça branca e uma camisa com estampa referente ao enredo, mas atualmente todos usam fantasias e maquiagens.

História - A Sociedade Rosas de Ouro nasceu em 1971, na região da Brasilândia, zona norte da capital paulista. Foi fundada por José Luciano Tomás da Silva, João Roque 'Cajé', José Benedito da Silva 'Zelão' e Eduardo Basílio, presidente até outubro de 2003. O comando atual é de Angelina Basílio.

O nome tem inspiração na condecoração instituída pelo Papa Gregório II no ano de 730 para virtuosas princesas católicas, o buquê de Rosas de Ouro, representado por uma pequena roseira de ouro maciço. A flor dourada brilhando reflete a majestade de Cristo, uma simbologia chamada de 'a flor do campo e o lírio dos vales'.

Nas palavras de Leão XIII, "mostra o odor doce de Cristo que deve ser difundido extensamente por seus seguidores fiéis" (Acta, vol. VI, 104), e os espinhos e o matiz vermelho relembram a sua paixão".

