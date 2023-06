Brasil chega como protagonista à Conferência das Pessoas com Deficiência na ONU

Missão brasileira na 16ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP16).

O Brasil chega como importante protagonista à 16ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP16), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA).

Antes do evento, um contratempo que mostra a importância de fazer barulho e ser visto. A cadeira de rodas da secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, desapareceu no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, foi encontrada quase duas horas depois do desembarque e ninguém explicou o que aconteceu.

É, infelizmente, uma situação constante pelo mundo. Em novembro do ano passado, em Zurique, na Suíça, após um evento também sobre a Convenção das Pessoas com Deficiência, a cadeira da senadora Mara Gabrilli sumiu e foi encontrada 90 minutos depois, danificada (esse caso foi tema do episódio 50 da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado).

Continua após a publicidade

Voltando à Conferência, é a própria secretária Anna Paula quem explica esse protagonismo. E detalha outras ações da missão brasileira no evento.

Vinicius Streda, citado pela secretária nacional, é um homem com síndrome de Down, de 35 anos, que atua como autodefensor na Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD). Nesta segunda-feira, 12, ele fez uma apresentação sobre o uso da linguagem simples nos cadernos de diretrizes dos autodefensores da Federação. Esse material foi recomendado pela Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Rede-In) para criação de uma resolução na ONU recomendando essa linguagem simples para todos os países que assinaram o pacto da Convenção. Essa resolução foi aprovada em dezembro.

Continua após a publicidade

"Meu nome é Vinícius Streda. Tenho 35 anos, sou palestrante e autodefensor. Estou representando a Federação Brasileira das Associações de Sindrome de Down e a Down Síndrome International. A Federação tem formado autodefensores desde o ano de 2015. O programa é realizado em todo país, em grupos regionais e também pelo grupo nacional. Os encontros são realizados a cada 15 dias, onde escolhemos os temas da pauta e falamos sobre os direitos das pessoas com deficiência, lei brasileira da inclusão e convenção dos direitos das pessoas com deficiência. O grupo de autodefensores da federação produziu os cadernos contendo as diretrizes da autodefensoria em linguagem simples. Foi o primeiro material no Brasil a ser escrito por pessoas com deficiência intelectual, em linguagem simples, trazendo orientações de como tornar os materiais e conteúdos acessíveis e de fácil compreensão para pessoas com deficiência intelectual. Esse material pode servir de base para ajudar outras organizações a formarem novos grupos e propagar metodologia. Obrigado".

Documento Linguagem Simples - Federação Down

Também falou Ronie Vitorino Pires de Novais, jovem negro, com deficiência intelectual, integrante da equipe de advocacy e do programa de autodefensores do Instituto Jô Clemente (IJC).

"A participação política das pessoas com deficiência intelectual ainda é um desafio em muitos países. No Brasil, por meio de uma metodologia de comunicação de fácil compreensão, temos apoiado pessoas com deficiência que foram eleitas representantes em um conselho municipal de direitos para influenciar a tomada de decisões. Com o apoio, as pessoas com deficiência intelectual podem participar de discussões e intervir em políticas públicas e legislação que afetem suas vidas. Não há inclusão sem participação. Iniciativas como essa devem ser replicadas para ampliar a participação política das pessoas com deficiência intelectual", disse o representante do IJC.

Continua após a publicidade

Ronie Novais, ao centro, é autodefensor no IJC.

Outro que vai falar é Emerson Damasceno, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Nacional e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) da OAB-CE.

Nesta edição, a conferência tem quatro temas. A pauta principal é 'Harmonização de políticas e estratégias nacionais com a CDPD: conquistas e desafios'.

'Garantir a igualdade de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência', 'Acessibilidade digital para pessoas com deficiência' e 'Alcançar os grupos sub-representados de pessoas com deficiência' são os três subtemas.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi adotada pela Assembléia Geral da ONU por meio de sua resolução 61/106 de 13 de dezembro de 2006. Entrou em vigor em 3 de maio de 2008 após sua 20ª ratificação.

O Brasil faz parte desde 2009, por meio do Decreto n° 6.949, assinado pelo presidente Lula em seu segundo mandato.

Continua após a publicidade