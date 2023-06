Brasil ganha 23 medalhas na Special Olympics e celebra desempenho

Delegação brasileira nos jogos Special Olympics de 2023 em Berlim.

O Brasil ganhou 23 medalhas, sete de ouro, sete de prata e nove de bronze, nos Special Olympics - Berlim 2023, disputados entre os dias 17 e 25 de junho, e superou a própria marca de 18, conquistadas na edição de 2019, em Abu Dhabi.

"Estamos muito orgulhosos da delegação brasileira e suas conquistas, mas é importante lembrar que, independentemente de sair com a medalha, os atletas já ganharam muito. Alguns estiveram longe da família pela primeira vez e a independência é uma vitória. São 44 mil atletas treinando em território nacional", diz Thomas Goman, presidente das Olimpíadas Especiais Brasil, instituição responsável pela delegação brasileira.

Competição reuniu sete mil atletas em Berlim, na Alemanha.

É o segundo maior torneio esportivo do mundo, atrás apenas das Olimpíadas, que reuniu neste ano sete mil atletas, com e sem deficiência intelectual, de 150 países em 26 modalidades, algumas no formato unificado, quando pessoas sem deficiência jogam junto.

Na cerimônia de abertura, no Estádio Olímpico de Berlim, a atleta brasileira Emanuelle Dutra, líder e mensageira global da Special Olympics, fez um discurso sobre a importância da visibilidade para pessoas com deficiência intelectual.

A participação brasileira teve patrocínio da Colgate-Palmolive por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.