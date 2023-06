Brasil reforça parcerias com Unicef e nove países para promover direitos de pessoas com deficiência

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi adotada pela ONU em 2006.

A missão do governo brasileiro na 16ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP16), que ocorreu durante toda a semana passada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York (EUA), completou sua participação no evento com o encaminhamento de dez iniciativas bilaterais para promover direitos de pessoas com deficiência.

São inícios de tratativas para acordos, parcerias e trocas de experiências.

1. Transferência entre Brasil e Sri Lanka de tecnologia em formação de servidores públicos em mais de 20 temas relacionados às políticas públicas de direitos humanos das pessoas com deficiência.

2. Compartilhamento entre Brasil e Jamaica de material sobre estratégias de enfrentamento à violência contra crianças com deficiência.

3. Compartilhamento entre França e Brasil de instrumentos para a identificação precoce de deficiência intelectual em crianças.

4. Colaboração entre Brasil e EUA para promoção da agenda de direitos da pessoa com deficiência entre organismos internacionais.

5. Colaboração entre Brasil e Unicef para fazer, no Brasil, um seminário regional com gestores de todas as américas sobre contratos de requisição, compra e manutenção de equipamentos de tecnologia assistiva.

6. Colaboração entre Brasil e Espanha para pesquisas sobre barreiras.

7. Colaboração entre Brasil e Timor Leste sobre enfrentamento ao preconceito contra pessoas com hanseníase.

8. Trabalhos do Brasil com Portugal para encaminhar o protocolo de cooperação assinado em abril e avançar nas ações sobre a avaliação psicossocial da deficiência, coleta de dados, políticas de identificação e tratamento precoce. O termo foi assinado entre o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal.

9. Apresentação à Zâmbia de políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

10. Organização com a Argentina de iniciativas de cooperação no âmbito da Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos (RAADH) do Mercosul, especialmente na certificação da deficiência, na acessibilidade e no fomento ao esporte paralímpico.

Em evento paralelo à Conferência no último dia das atividades, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella Feminella, defendeu ações governamentais efetivas para afirmação das pessoas com deficiência e o combate ao capacitismo. "As opressões capacitistas recaem, e são mais violentas, sobre quem está vulnerabilizado em função de raça, classe, gênero e etnia. Há de se reconhecer as especificidades e a importância de empoderamento desse público, para que falem por si próprios e ganhem visibilidade na política".

A secretária cobrou dos países signatários compromissos e iniciativas eficazes. "Conclamo que consigamos, enquanto governos, promover o combate a qualquer forma de opressão e desigualdade social. O governo brasileiro tem esse compromisso de promoção dos direitos das pessoas com deficiência que nós temos o enorme desafio de promover políticas publicas efetivas para garantia dos direitos humanos".

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi adotada pela Assembléia Geral da ONU por meio de sua resolução 61/106 de 13 de dezembro de 2006. Entrou em vigor em 3 de maio de 2008 após sua 20ª ratificação.

O Brasil faz parte desde 2009, por meio do Decreto n° 6.949, assinado pelo presidente Lula em seu segundo mandato.

Cobertura sobre o ataque em Cambé exige reflexão a respeito de estigmas dos transtornos mentais.

Reportagens sobre o ataque à escola estadual em Cambé (Paraná) destacam a decisão editorial de não divulgar informações detalhadas a respeito do agressor, conforme recomendações de estudiosos em comunicação e violência, mas algumas matérias afirmam que o jovem tem esquizofrenia, segundo alegações da família.

Há um alerta constante das instituições que apoiam pessoas com esquizofrenia ou outros transtornos mentais para essa conexão imediata, sem comprovações, mesmo quando dita por familiares de quem faz o ataque.

E, uma vez que é prudente não fornecer um perfil do agressor, também é necessário avaliar se faz sentido divulgar qualquer informação prematura sobre a saúde mental desse agressor.

Se é uma pessoa com esquizofrenia em tratamento, como esse rapaz teve acesso a uma arma de fogo e munição? A família, que mencionou a esquizofrenia, não acompanhava o rapaz? Como ele conseguiu manter sigilo de tudo se foram encontrados cadernos dele com várias informações sobre ataques a escolas?

As instituições mantêm esforço constante para quebrar o estigma do comportamento violento atribuído a quem tem esquizofrenia e questionam constantemente a citação dessa condição nas reportagens sobre ataques armados.

Dessa forma, é fundamental refletir.