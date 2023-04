Cabeça autista

Quem é a pessoa autista?

Há uma criança autista entre aproximadamente 36 nascidas, disse recentemente o CDC (Centers for Disease Control and Prevention ou Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos), dado que corrobora uma crescente onda de diagnósticos.

Saber a prevalência da condição é fundamental para ampliar pesquisas, tratamentos, políticas públicas e dar mais visibilidade ao tema. Já faz algum tempo que o autismo ganha luz e mídia, especialmente com a presença de influenciadores autistas nas redes sociais, celebridades abraçando a causa por motivos pessoais e políticos defendendo essa bandeira nas casas legislativas por todo o País.

Quebrar a bolha da invisibilidade é a luta desde sempre, ainda que os inimigos mudem de nome. Preconceito, discriminação, desconhecimento, maldade, exclusão, isolamento e o caçula dessa turma, o capacitismo.

Ainda domina a observação médica, na imprensa e no entretenimento, com destaque para a batalha por acesso a terapias que buscam evolução e dignidade para a pessoa autista e as estratégias das operadoras de planos de saúde para travar esse caminho e, obviamente, reduzir gastos.

Porque a pessoa autista não é medida por sua humanidade, mas por seu custo.

Continua após a publicidade

Em São Paulo está um exemplo. A 6ª Vara da Fazenda Pública atendeu pedido do governo paulista e extinguiu a obrigação do Estado de garantir atendimento adequado nas áreas da saúde, educação e assistência social a pessoas com transtorno do espectro autista em rede especializada.

O Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública (Nediped) apresentou recurso para tentar reverter essa decisão, mostrou dados das reclamações que recebe e da consulta pública deste ano, respondida por mais de 4 mil pessoas, que indicam que os atendimentos de educação, saúde e assistência social para autistas não são adequados, indicando que a política pública não está efetivamente implementada.

Também em SP, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Projeto de Lei 665/2020, de autoria do deputado Paulo Corrêa Jr. (PSD), que prevê a emissão de laudo permanente para autistas. Em fevereiro, uma orientação da Secretaria de Saúde levou Tarcísio de Freitas a vetar o PL. Na publicação sobre o veto no Diário Oficial (8/2), Tarcísio afirma que "como apontou a àrea técnica de saúde mental da Secretaria da Saúde ao manifestar contrariedade à propositura, o transtorno do espectro autista diagnosticado precocemente até os cinco anos e onze meses de idade é mutável, podendo mudar tanto de gravidade como até mesmo deixar de existir ".

Nessa infinita balança de perde/ganha, o mais importante fica em segundo plano: a pessoa autista, um ser humano desconhecido pela maioria e carimbado com um milhão de estereótipos.

"O autismo é a diferença dentro da diferença", disse a mim durante entrevista para este blog, em janeiro de 2015, a professora Sandra Santos Tadini, mãe de Lucca Tadini, do projeto 'Lucca Son Rise e Amigos', uma referência às muitas manifestações do autismo. Lucca foi embora após nos fazer pensar nessa imensa diversidade.

Fora do universo médico, patológico, no dia a dia dos desavisados, de quem dá qualquer importância ao assunto, nos momentos em que não se espera a presença de alguém diferente, a maior barreira é o desconhecimento a respeito dessa complexidade que forma a cabeça autista e, por consequência, cria a personalidade, a individualidade, a criatura única, com suas características, necessidades, dificuldades, capacidades, vocações e vontades.

Como entender e incluir de fato a pessoa autista se há uma divisão entre neurodiversos e neurotípicos, uma separação por condições que torna eterna a barreira?

Continua após a publicidade

Podemos saber tudo o há de disponível e documentado sobre o transtorno, o autismo, suas causas físicas, consequências e tratamentos, mas o que realmente importa, de verdade, é a pessoa autista, com todas as suas possibilidades e pensamentos.

Agora, responda: quem é essa pessoa autista que vive com você, estuda com você, trabalha com você, está ao seu lado neste momento?