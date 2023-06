Cadeira de rodas da secretária nacional da Pessoa com Deficiência desaparece no aeroporto de NY

Secretária foi obrigada a usar uma cadeira que não permite mobilidade autônoma.

A cadeira de rodas da secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, ficou desaparecida por aproximadamente duas horas neste domingo, 11, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York (EUA).

A situação foi narrada pela secretária em seu perfil no Instagram

"Todas as malas já foram entregues e falta sabe o quê? Falta a cadeira de rodas", diz Anna Paula Feminella no vídeo gravado ao lado da esteira de devolução das bagagens.

O blog Vencer Limites apurou que após quase 120 minutos a cadeira de rodas apareceu, mas nenhum funcionário do aeroporto ou da companhia aérea Copa Airlines soube informar o que provocou o atraso.

Durante a espera, a secretária foi obrigada a usar uma cadeira que não permite mobilidade autônoma.

Anna Paula Feminella está no país norte-americano junto com a equipe do governo Lula que participa da 16ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP16), na sede das Nações Unidas, em Nova York, que começa nesta terça-feira, 13, e vai até quinta-feira, 15.

Nesta edição, a conferência tem quatro temas. A pauta principal é 'Harmonização de políticas e estratégias nacionais com a CDPD: conquistas e desafios'.

'Garantir a igualdade de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência', 'Acessibilidade digital para pessoas com deficiência' e 'Alcançar os grupos sub-representados de pessoas com deficiência' são os três subtemas.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi adotada pela Assembléia Geral da ONU por meio de sua resolução 61/106 de 13 de dezembro de 2006. Entrou em vigor em 3 de maio de 2008 após sua 20ª ratificação.

O Brasil faz parte desde 2009, por meio do Decreto n° 6.949, assinado pelo presidente Lula em seu segundo mandato.