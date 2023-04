Caixa abre crédito para pessoa com deficiência comprar tecnologia assistiva

Ministro Silvio Almeida ,dos Direitos Humanos e da Cidadania, e a secretária nacional da pessoa com deficiência, Anna Paula Feminella, participaram da reunião do novo Conade.

A Caixa Econômica Federal abriu uma linha de crédito específica para pessoas com deficiência financiarem produtos e serviços de tecnologia assistiva.

De acordo com o banco, o serviço deve ser lançado neste mês. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3, pela presidente da instituição, Maria Rita Serrano, durante apresentação dos novos membros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) para o biênio 2023/2025.

Quem precisa de cadeira de rodas, prótese, aparelho auditivo, adaptação de imóvel, além de manutenção, reparo e revisão de equipamentos poderá financiar entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com pagamento de até 60 meses e taxas de 6% ao ano renda de até cinco salários mínimos ou de 7,5% ao ano para renda entre cinco a dez salários mínimos.

O programa é subsidiado pelo governo federal e coordenado pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania.

Para solicitar, basta ir diretamente às agências da Caixa, apresentar documentos pessoais (RG e CPF regular na Receita Federal), comprovantes de renda e de endereço.

A carta de crédito aprovada permite solicitar o equipamento ou serviço para empresas credenciadas, com emissão da nota fiscal, que será apresentada para assinatura do contrato e repasse do valor da compra na conta do fornecedor na Caixa.

O banco explicou que para alguns bens e serviços, pode ser exigido documento com orientação e prescrição médica.

Todos os detalhes estão na página caixa.gov.br/creditopcd.