A pessoa com deficiência simplesmente não existe.

As temáticas fundamentais da população com deficiência fazem parte de todas as questões urgentes do nosso País. Não tem exceção. Busque um assunto e você vai se deparar com nossas pautas essenciais.

Sendo assim, é estarrecedor constatar que ainda haja quem decida excluir dos debates a situação de gente com deficiência no cenário discutido. Não se trata de uma mera falha de organização, mas da segregação deliberada, por opção, uma escolha que tem base no capacitismo cravado na raiz da sociedade.

Especialistas brasileiros nos mais diversos temas da população com deficiência, com credibilidade internacional, instituições nacionais que defendem direitos e atuam pela inclusão na educação, no trabalho, na saúde, no esporte e em todos os setores, sempre se colocam à disposição, sugerem pautas que fazem parte do evento em construção, mas nunca recebem convite para compor fóruns, seminários, encontros ou todo tipo de conversa abrangente.

Uma das causas dessa exclusão - na verdade, o principal motivo - , é que incluir as temáticas da população com deficiência na conversa exige reflexão sobre como aquele setor ainda desconhece esse universo, traz à tona o assistencialismo, revela a discriminação e tira o pano que esconde os preconceitos.

É o medo de mexer na ferida, de olhar no espelho, de encarar o próprio capacitismo.

É a percepção muito equivocada da pessoa com deficiência como ser não humano, criatura doente, elemento estragado que não faz parte, mas ao mesmo tempo um super indivíduo que serve ao show e à massagem no ego de quem enaltece a própria filantropia.

É estarrecedor.