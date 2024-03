Carências da educação inclusiva

"Meu filho precisa de atendimento especializado que não se restrinja ao contraturno ou que ignore o que é feito em sala de aula, como se a sala de recursos fosse totalmente separada do que é feito na sala de aula e nos outros espaços da escola. A escola do meu filho tem sala multifuncional, mas a professora atende com horários pré-agendados, apenas nessa sala e sem nenhuma orientação específica sobre as características do meu filho porque o plano de atendimento especializado nunca foi apresentado e discutido com a familia, as salas de recursos são prioridade", diz a advogada Flávia Marçal, mãe de Matheus, um menino de 13 anos, autista, com epilepsia e deficiência intelectual.

"Ele precisa de planejamento Individualizado que considere suas características e que percorra toda a escola com o comprometimento de todos. Infelizmente, quem leva esse planejamento para toda escola sou eu, seja na sala de recursos, na sala comum ou outros espacos, a partir do pagamento de pedagogos privados, com avaliações pedagógicas que enxergam as necessidades, habilidades e potencialidades do meu filho", explica.

"Matheus precisa de instrumentos que considere suas individualidades, a escola precisa ter noções básicas para agir em uma crise de epilepsia ou uma crise agressiva, mas a escola não sabe como fazer isso e sou eu quem providencio essas orientações, também custeando, de forma privada e em todos os anos", detalha Flávia.

"Meu filho não tem autonomia para uso do banheiro, alimentação, locomoção, interação social e comunicação. Além disso, precisa de suporte contínuo ao lado dele em sala de aula para auxiliar na atenção às atividades, em questões básicas, como sentar, fazer fila, esperar. Ele não tem isso e, embora a escola reconheça a necessidade, a ponto de permitir que eu pague por esse acompanhamento especializado e individual", afirma a advogada Flávia Marçal, principal autora do Parecer nº 50/2023 do Conselho Nacional de Educação (CNE), com orientações específicas para o público da educação especial e atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), defendido por muitas instituições e famílias.