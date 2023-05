Cid Torquato recebe justa homenagem

Reconhecimento da Câmara de São Paulo foi proposto pelo vereador George Hato (MDB).

Cid Torquato, advogado, ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, recebeu na última sexta-feira, 28, da Câmara Municipal da capital paulista o título de Cidadão Paulistano. Uma justa homenagem a um dos mais ativos representantes da população com deficiência no País. A proposta foi do vereador George Hato (MDB). A cerimônia completa está publicada no YouTube (acesse aqui).

"O que começou como uma fatalidade, hoje é uma missão, razão pela qual eu dedico estas honrarias a todas as pessoas com deficiência e a todos os segmentos minorizados, que lutam pelos seus direitos e pelo seu lugar na sociedade. Minha mais profunda gratidão a esta grande cidade, que me acolheu, como acolhe todos os anos milhares de brasileiros de todos os cantos do Brasil, permitindo que eu me desenvolvesse e crescesse para ser quem eu sou hoje", discursou Cid.

São muitos motivos para a cidade de São Paulo reverenciar Cid Torquato. Sua dedicação à causa da pessoa com deficiência, certamente, é uma delas, mas é necessário destacar a energia com a qual Cid agita o tema incessantemente. Seu comando na secretaria municipal foi único. Não há, antes ou depois, atuação semelhante, principalmente no que diz respeito ao protagonismo e à luta por visibilidade da pasta dentro do governo. Cid não era, e jamais será, uma figura na prateleira que serve meramente ao discurso da inclusão.

Entre os projetos de sua liderança na secretaria estão o Festival 'Sem Barreiras' para artistas com deficiência, a Paraoficina Móvel, que percorre a cidade para fazer manutenção em equipamentos de acessibilidade dos moradores, o Selo de Acessibilidade Digital, uma importante chancela técnica do município para projetos realmente inclusivos, além da Central de Acessibilidade Comunicacional (CAC) e o Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência.

Trabalhando atualmente no setor privado, no comando do Icom Libras, Cid Torquato permanece elétrico, talvez até mais. É de sua iniciativa, por exemplo, a campanha de inclusão da 'Acessibilidade para Todos' como 18° Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Cid ainda participa, ou lidera, conselhos, grupos e ações.

Em uma das muitas entrevistas que já tive a oportunidade de fazer com Cid, ele disse que "ser tetraplégico é uma merda, mas pior teria sido perder a vida".

Assim como qualquer figura pública, Cid Torquato tem fãs e desafetos, aliados e concorrentes, é elogiado e apedrejado, mas é inegável que ele ocupa com honra e destaque seu lugar na história do movimento das pessoas com deficiência do Brasil e do mundo.

Documento Clique aqui para ler e baixar a biografia de Cid Torquato

Leia a íntegra do discurso de Cid Torquato na Câmara de São Paulo.

"Me mudei de Mogi das Cruzes para São Paulo, em 1981, para estudar direito, trabalhar e construir a minha vida por aqui!

Até hoje mantenho contato com os amigos de infância e adolescência, mas, a partir dessa época, minha residência e domicílio sempre foi São Paulo!

Morei em uma pensão na Liberdade, em um quarto alugado na Brigadeiro Luís Antônio, tive curta passagem pelo Brooklin, até conhecer o maravilhoso Condomínio Edifício Bretagne, em Higienópolis, onde moro há mais de 40 anos!

Foi a partir desse prédio iconográfico que interagi com o mundo!

Terminei a Faculdade de Direito do São Francisco, fiz especialização em Direito Empresarial e passei no exame da OAB, mas fui atraído para outras atividades, outros mercados, ficando o direito sempre como uma base sólida a dar estofo para meus compromissos profissionais!

Foi, também, a partir do Bretagne que formei o meu vasto círculo de amigos, minha rede social e profissional, que, com certeza, é minha maior riqueza!

Ao longo desses mais de 40 anos como morador desta megalópole, desfrutei muito de sua noite e tentei aproveitar todas as oportunidades que surgiram.

Viajei muito pelo mundo, mas, mesmo com a possibilidade de me mudar para o exterior, sempre optei por voltar à minha base e, a partir daqui, ser o cidadão do mundo que sempre quis ser.

Nos anos 90, tive a oportunidade de me envolver com tecnologia, nos primórdios da internet no Brasil.

Escrevi para muitas revistas nacionais e internacionais. Fui comentarista em rádios importantes. Vivi o boom e, depois, o estouro da bolha da internet. Trabalhei para empresas de ponta. Tive uma experiências transformadoras em Brasília, no governo FHC. Concebi e fundei a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Colaborei com o fortalecimento da economia digital no Brasil!

Em 2007, num descuido, na Croácia, mergulhei em local errado e quebrei o pescoço, ficando tetraplégico, sem mover ou sentir mais de 70% do corpo.

Fui obrigado a me reinventar na marra! E foi aqui em São Paulo que encontrei novos caminhos e recursos para viver uma outra vida.

Tive o privilégio de, com seis meses de lesão, ser contratado para integrar o time da recém criada Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência!

Cheguei a Secretário Adjunto e, na sequência, tive a honra de fazer parte do super secretariado da gestão Doria-Covas à frente da pasta da Pessoa com Deficiência.

Foram experiências extraordinárias, que me mostraram a importância e a satisfação de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam!

Hoje, sou CEO do ICOM, plataforma de atendimento e comunicação em Libras por videochamada, além de ativista em causa própria e em prol da acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência.

Na verdade, meu principal tema atualmente é acessibilidade digital, fundamental para a inclusão das pessoas com deficiência neste nosso mundo hiper conectado.

Recebo estas homenagens como fruto desse trabalho, dessa minha luta pelo meu protagonismo e, potencialmente, das pessoas com deficiência em geral.

O que começou como uma fatalidade, hoje é uma missão, razão pela qual eu dedico estas honrarias a todas as pessoas com deficiência e a todos os segmentos minorizados, que lutam pelos seus direitos e pelo seu lugar na sociedade.

Nesse sentido, agradeço principalmente o meu querido amigo George Hato, excelente Vereador desta casa, pela generosa iniciativa de me conceder o Título de Cidadão Paulistano e a Medalha Anchieta.

Agradeço, também, a todos os presentes, que vieram prestigiar esta ocasião especial. Muito obrigado a vocês, meus amigos, parceiros e companheiros de luta!

Meu muito obrigado a José Araújo Neto e Carlos Cruz, que formaram a mesa, por serem parceiros e amigos do peito.

Sou muito grato à minha mãe, irmãs, cunhados e sobrinhos, por serem o meu porto seguro sempre quando preciso!

Agradeço, ainda, com muito amor, a cumplicidade da minha esposa querida, Fabienne Muzy, e dos meus lindos filhos, Nicolau e Nina Torquato.

Por fim, minha mais profunda gratidão a esta grande cidade, que me acolheu, como acolhe todos os anos milhares de brasileiros de todos os cantos do Brasil, permitindo que eu me desenvolvesse e crescesse para ser quem eu sou hoje!

Muito obrigado! E nada sobre nós, sem nós!".