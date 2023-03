Clay Brites, médico especialista em autismo, morre aos 49 anos

Clay Brites era fonte constante do blog Vencer Limites em reportagens sobre neurodiversidade.

Morreu neste sábado, 11, aos 49 anos, o médico pediatra e neurologista infantil Clay Brites, fundador da clínica NeuroSaber e especialista no tratamento de autistas.

A psicopedagoga Luciana Brites, esposa do médico há 30 anos, informou por meio das redes sociais que o neurologista teve um mal súbito e não resistiu.

A informação sobre o falecimento também foi confirmada no perfil da clínica no Facebook.

"É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do Dr. Clay Brites no dia de hoje, 11/03/2023. Dr. Clay além de um ser humano incrível, era um profissional reconhecido por sua generosidade e simpatia. Toda a equipe da Neurosaber sente profundamente essa perda e desejamos muita força aos amigos e familiares nesse momento tão difícil", compartilhou a NeuroSaber.

Clay Brites lançou em 2021 o livro 'Como lidar com mentes a mil por hora', (Editora Gente), ajuda a entender o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Também é coautor de de 'Mentes Únicas', escrito a com sua esposa, Luciana Brites, palestrante especializada em educação especial na área da deficiência intelectual, psicopedagoga, especialista em distúrbios do desenvolvimento e em psicomotricidade.

Continua após a publicidade

Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento.

O médico Clay Brites era fonte constante do blog Vencer Limites em reportagens sobre neurodiversidade.