Com toda luz

A discriminação é real, mesmo quando não pode ser vista.

A exposição constante de preconceitos gera reclamações. Há quem chame esses flagrantes de produto de uma ditadura identitária ou até de sensacionalismo, como se o fato fosse supervalorizado para defender minorias e a discriminação não existisse, mas estivesse sempre inventada.

Alguns consideram desnecessário destacar que é branca a passageira de um ônibus em Curitiba que negou espaço a um homem negro em cadeira de rodas, acreditam em um exagero para supor o racismo e encontrar preconceito onde não existe, mesmo após a mulher afirmar que "não estamos na floresta".

Outros defendem a liberdade de ofender, a possibilidade de humilhar sem consequências, de incentivar a chacota a respeito de deficiências. E não aceitam reações contrárias a essa avacalhação, clamam por imunidade artística.

A violência do capacitismo, do racismo, da misoginia, da homofobia, da gordofobia e outros tantos preconceitos não é uma farsa, uma narrativa, uma ficção encaixada como tática de incremento para acusar e incriminar inocentes que só estão brincando, fazendo piada, impedindo o direito de ir e vir, excluindo oportunidades de trabalho, fechando as portas da educação e espancado pessoas por qualquer motivo racial.

Essa agressão é real, perigosa e mortal, tem de ser exposta, explicada e detalhada para ser detida.

Não há busca por concordância e aplausos no esforço para tornar clara a maneira como nossa sociedade ainda sufoca pessoas com deficiência, mulheres, a população negra, gente de diversas identidades de gênero ou sexualidade. Não é uma tentativa de bloquear a variedade de opiniões. O objetivo é parar a violência e impedir a agressão.