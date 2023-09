Combate à homofobia é urgente

Bandeira LGBTQIAPN+ está na fachada do Tarantino Coffee 'n Geek, em Santos (SP), desde junho.

A pouca repercussão desde a semana passada ao ataque homofóbico a uma cafeteira em Santos, no litoral sul de SP, mostra que o combate ao preconceito, à discriminação e ao ódio à população LGBTQIAPN+ é absolutamente urgente e necessário, especialmente neste momento em que a Câmara dos Deputados discute a aprovação de um projeto de lei fundamentalista que prevê a proibição do casamento homoafetivo.

O estabelecimento, chamado Tarantino Coffee 'n Geek, que funciona desde 2019 no andar térreo do Shopping Parque Balneário, no bairro do Gonzaga, publicou em suas redes sociais o vídeo registrado pela câmera de segurança que mostra a manifestação de uma mulher contra a bandeira com as cores do arco-íris fixada na fachada do local desde junho, exatamente em apoio ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28/6.

"Oh, quem lacra não lucra, viu? Essa bandeirinha gay aqui não tá com nada, em Santos não pega, isso é bom lá na Augusta. Põe a do Brasil aqui que enche", disse a mulher, que não teve rosto e nome revelados. A gravação foi feita por volta de 16h15 do último dia 18 de setembro.

Em entrevista à imprensa local, o proprietário do comércio, Leandro Garcia, disse que foi o primeiro ataque presencial ao estabelecimento, mas na Internet, a violência é constante. "Já fizeram mutirão para nos dar notas baixas em avaliações do Google e conseguimos reverter a situação. Ao mesmo tempo que bate uma revolta, sabemos que estamos no caminho certo porque não queremos esse tipo de pessoa no nosso estabelecimento".

Durante toda a semana passada, dezenas de clientes foram ao local prestar solidariedade. E a representação da Baixada Santista da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT) publicou uma nota na qual diz expressar apoio frente ao ataque de intolerância. "Nossas bandeiras representam a nossa diversidade e a bandeira do Brasil, igualmente, nos representa. Felizmente, esse símbolo nacional está deixando de ser usurpado por pessoas que ainda não aprenderam a viver em uma sociedade diversa".

O dono do café não registrou boletim de ocorrência.

O Shopping Parque Balneário é tradicional na cidade, inaugurado em 1977. A assessoria de imprensa afirmou que o shopping repudia qualquer forma de preconceito e discriminação. E disse todos são bem-vindos.

Votação - A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) do Ministério Público Federal (MPF) enviou nota à Câmara dos Deputados na sexta-feira, 22/9, pedindo a rejeição e o arquivamento do Projeto de Lei n° 5.167/2019 que prevê proibição da união civil de pessoas do mesmo sexo no Brasil.

Nesta terça-feira, 26, a partir das 14h, tem audiência pública no Congresso Nacional sobre o PL. E nesta quarta-feira, 27, às 10h, será retomada a sessão deliberativa, adiada na semana passada, da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, para votação do projeto.