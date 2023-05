O comediante português Hugo Soares realmente comparou pessoas com síndrome de Down a gente com defeito.

Conhece a piada da liberdade de discriminação? Foi inspirada em uma história real.

"O humorista português sobe ao palco para uma apresentação de stand up comedy e conta uma piada sobre a boneca Barbie com síndrome de Down. 'A Matel lançou uma boneca com trissomia do 21. Uma edição especial', lançou o comediante, fazendo a pausa habitual. O público riu e bateu palmas. 'Não é uma novidade porque os chineses já fabricam bonecos com defeito', completou o artista. A plateia adorou. Imediatamente, a polícia entrou e prendeu o humorista. Na delegacia, algemado, na cadeira em frente ao delegado e ao escrivão, o humorista pergunta: 'Por que fui preso? Fiz uma piada, o humor não tem limites. E a minha liberdade de discriminação?'. O delegado e o escrivão gargalharam. 'Essa é ótima, a melhor do dia', disseram os policiais. O humorista não achou engraçado".

A história real que inspirou a piada é protagonizada pelo comediante português Hugo Soares. Ele realmente comparou pessoas com síndrome de Down a gente com defeito. O vídeo está no TikTok e no YouTube. Foi denunciado à Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) por 12 famílias de crianças com síndrome de Down. O órgão notificou extrajudicialmente Google e TikTok para que retirem a publicação de suas plataformas.

Como não foi uma apresentação aqui no nosso País, o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê multa e prisão para quem discriminar a pessoa por sua deficiência, provavelmente, não pode ser aplicado.

Entusiastas desse tipo de conteúdo, principalmente quem ganha uma boa grana nessa vertente, sempre gritam em defesa da liberdade de expressão e do humor sem limites.

Não precisamos estabelecer esse limite porque ele sempre existiu e separa o que é engraçado, o que é piada, do texto medíocre, de péssima qualidade artística, disfarçado de anedota, mas profundamente preconceituoso e, claro, muito cruel.

Em nosso Congresso Nacional, parlamentares travam uma batalha pela aprovação, ou não, do PL das Fake News, que prevê a responsabilidade das plataformas pelo que seus usuários publicam, mas não considera desinformação o que tem "ânimo humorístico ou de paródia" (artigo 4, item 2).

Nem mesmo o artista mais medíocre deve ter limites, mas todas as manifestações geram consequências e cada um que segure a sua.