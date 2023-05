Contato humano acessível

É um golpe, mas a dúvida leva à preocupação, ao pânico, e a pessoa precisa resolver a questão.

A história se repete em todos os setores, produtos e serviços, abrange jovens, adultos e idosos, gente com ou sem deficiência.

Pessoa sem intimidade com tecnologia, com fobia de sistemas automatizados, aversão a atendimentos por máquinas, mas que precisa ter smartphone, tablet ou computador e sabe o mínimo a respeito desses dispositivos porque o mundo analógico foi extinto, se depara com mensagem de urgência: "seu débito automático não foi autorizado, clique nesse link".

Recorrer a aplicativos de qualquer tipo está fora de cogitação. Tudo é feito por robô, por inteligência artificial, não tem ser humano para pedir socorro.

Resta correr ao banco, à operadora de telefonia, à empresa de distribuição de gás, ao guichê da companhia de água ou de luz. E torcer para haver lá um funcionário paciente e disposto a realmente ajudar.

Em outra situação, um cabo de energia ou telefonia é derrubado e um morador precisa avisar alguém antes de acontecer um acidente ou o serviço ser interrompido no bairro inteiro. Não tem essa possibilidade em nenhuma das opções de contato por site, redes sociais, WhatsApp, Telegram, SMS ou no 0800 divulgado. Se você não é cliente e não quer comprar nada, ninguém atende. E o cabo está lá, pendurado.

Pessoas reais estão desaparecendo dos atendimentos à distância sob o argumento da modernidade, dos avanços tecnológicos que, supostamente, suprem todas as necessidades e geram acessibilidade, mas é o exato contrário, a ausência do contato humano é segregadora, atrasada e cria alvos fáceis para golpistas.

Acessível e inclusivo é o atendimento humanizado com contato direto, feito por gente treinada, sem intermédios do tipo "se quer falar com alguém, digite *#:/-abc".

Moderno e atual é poder conversar, se necessário, e sentir a calma da pessoa que está lá acertando tudo.

Acolhimento nunca será ultrapassado.