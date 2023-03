Covid, novamente, e aguardando a vacina

Dormindo na sala de coleta de sangue.

Peguei covid pela segunda vez. A primeira foi em janeiro de 2022.

Estou vacinado, com quatro doses, e tenho certeza de que essa imunização impede um quadro mais grave da doença. Quem tem condições como as minhas - neuropatia, insuficiência cardíaca e asma -, não pode perder nenhuma dose.

Minha primeira infecção pelo coronavírus, dizem os pneumologistas que consultei, fez minha rinosinusite alérgica evoluir para asma, o que me obriga a inalar substâncias específicas.

Somando a bombinha, um spray no nariz para impedir inflamação, um colírio que ajuda quem tem alergias e medicamentos para outros problemas que surgiram no rastro das condições crônicas, tomo nove remédios diariamente.

Dessa vez, os sintomas começaram a aparecer na semana passada, principalmente uma variação na temperatura corporal, indo até 37 e algo, além da dor de cabeça.

Nesta semana, desde segunda-feira, 13, percebi um incômodo na garganta e coriza (é perceptível uma alteração na minha voz durante a coluna na Rádio Eldorado no dia 14), veio uma febre, que chegou a 38°C, e uma sonolência avassaladora, que me derruba completamente.

Então, fomos, eu e minha esposa, ao pronto socorro (do plano de saúde). A médica pediu radiografia do pulmão, exame de sangue e, claro, teste de covid-19.

Aproximadamente duas horas depois, foi confirmado o diagnóstico, felizmente, sem comprometimento sério do pulmão, mas com o chiado dos asmáticos, ou alterações no hemograma.

Tem um detalhe: quase não saio de casa e não temos ideia de como contrai o vírus. É algo que serve de alerta sobre os riscos que pessoas com deficiências ainda correm. E sobre a importância da vacinação.

Aguardo ansiosamente a nova dose, bivalente. A campanha nacional que começou em 27 de fevereiro não chegou à população com deficiência. Estamos na quinta etapa do grupo de risco. Deveria ser na primeira, mas não foi esse o entendimento do Ministério da Saúde, mesmo com todas as informações disponíveis.

Continuo tossindo e espirrando, preciso aguardar o encerramento do ciclo dessa doença e torcer para que não piore meu problema pulmonar, porque, afirmo a vocês, não conseguir respirar e desesperador.