Curtas-metragens de stop motion produzidos por pessoas com deficiência fazem turnê pelo País

Alunos das oficinas de stop motion da Apae de Bariri fizeram curtas-metragens. Foto: Estadão

Dois curtas-metragens produzidos por pessoas com deficiência que participam do programa 'Zinho - Stop Motion na Infância', organizado pelo cineasta, educador, diretor e produtor cultural Ricardo Rodrigues, estão em turnê pelo País com sessões especiais de exibição. Datas e horários são divulgados no perfil da produtora Bela Balela no Instagram.

'Zinho, o Filhote' acaba de ser lançado pela produtora Bela Balela. O enredo é construído a partir da ética moral de Kéti, uma criança de cinco anos que conhece Lorran, um menino com paralisia cerebral. Juntos com o cachorro Zinho, eles enfrentam os desafios do mundo.

'O Mundo de Diego', selecionado para a 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e para o Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte, conta a história de um menino de 6 anos que é cego e usa os outros sentidos em novas experiências. Ele decide ir sozinho para a escola, enfrentar o caminho sem acessibilidade pelas calçadas e se depara com situações que desmontam suas percepções.

Datas e horários das sessões são divulgados pela produtora Bela Balela. Foto: Estadão

O diretor Ricardo Rodrigues, premiado no Mapa Cultural Paulista com o curta 'Os Engraxates', lidera projetos com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, já produziu 20 curtas e longas autorais, e 12 peças e esquetes teatrais em escolas e entidades sociais.

Rodrigues é professor na APAE de Bariri, interior de São Paulo, onde ministrou 50 oficinais de animação, como parte do projeto 'Zinho - Stop Motion na Infância', apoiado pelo Programa Nacional de Incentivo à Cultura (PRONAC).

Desse trabalho nasceu o curta 'O Mundo de Diego', totalmente idealizado e elaborado pelos alunos, da concepção da história à narração, a modelagem dos bonecos que dão vida às personagens e todos os detalhes do filme.

"A arte e a cultura têm papel fundamental no desenvolvimento humano, independentemente da pessoa ter ou não deficiência", afirma o cineasta.