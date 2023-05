Da reabilitação à Paralimpíada

Brasil uma das maiores potências paralímpicas no mundo.

A recente discussão levantada pela proposta do Ministério da Fazenda de reativar a Lotex, a Loteria Instantânea Exclusiva, chamada de raspadinha, que seria vendida somente por pessoas com deficiência, serviu para relembrar que as loterias já beneficiam pessoas com deficiência, sem nenhum viés capacitista, porque ajudam a fortalecer o esporte paralímpico no Brasil.

A Lei nº 10.264/2001, ou Lei Agnelo Piva, estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do País sejam repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Do total repassado, 15% vão para o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Poderia ser mais.

O nome Agnelo Piva é uma referência aos autores da lei, o senador Pedro Piva (PSDB-SP) e o deputado federal Agnelo Queiroz (PC do B-DF), ex-ministro do Esporte.

Essa lei é uma das principais conquistas do esporte paralímpico brasileiro, mantem muitas ações e projetos que tornaram o Brasil uma das maiores potências paralímpicas no mundo.

No ano passado, o Comitê Paralímpico Brasileiro lançou o Projeto Reabilitar, que mantém parcerias com instituições de reabilitação de pessoas com deficiência e abre o Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, para que esses reabilitados pratiquem esporte.

O diretor de desenvolvimento esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ramon Pereira, explica como funciona.

"O objetivo é captar pacientes dos centros de reabilitação para a prática esportiva paralímpica. Esses centros atendem crianças, jovens e adultos com deficiência e isso, para o Comitê Paralímpico, passa a ser muito importante para identificar essas pessoas e dar continuidade à prática esportiva", diz o diretor.

"Hoje, em média, essas pessoas ficam entre três e quatro meses nos centros de reabilitação, mas depois não continuam praticando esporte. Então, vamos inserir professores qualificados nesses centros, que vão orientar o reabilitado a procurar um dos centros de referência do CPB em todo o País. Então, é uma triagem", comenta Ramon Pereira.

Atualmente, aproximadamente 100 participantes do programa praticam Atletismo, Badminton, Bocha, Esgrima, Goalball, Halterofilismo, Judô, Natação, Tênis de Mesa e Tiro com Arco.

Fora da cidade de São Paulo, o projeto tem parceiros como a FUNAD (Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência - PB), o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont (ISD-RN), o Instituto de Cegos da Paraíba e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro em São José dos Campos.

Pedro Gonçalves compete no halterofilismo.

Um dos atletas integrados ao projeto Reabilitar e o esgrimista Lucas Julião, de 24 anos, que compete no florete e espada (categoria A).

"Trabalho no marketing do CPB, era nadador e conheci o por meio do Prêmio Paralímpico, apresentado pelo esgrimista Jovane Guissone. Já estou competindo e, em pouco mais de um ano, cheguei três vezes ao podium e estou entre os primeiros do ranking nacional", celebra Lucas.

O halterofilista Pedro Gonçalves, de 19 anos, também está no programa e já participa de competições.

"Eu jogava basquete e minha mãe viu uma chamada do CPB para inscrições. Havia halterofilismo na lista, que eu também praticava, mad nunca havia competido. Comecei a treinar, participei de campeonatos e já evolui muito e vou para o Parapan no próximo mês com a seleção sub 20", conta Pedro.

O programa também está aberto para pessoas com deficiência de 18 a 35 anos que não estejam ligadss às instituições de reabilitação.

Quem tiver interesse em participar pode preencher o formulário do projeto ou mandar email para filipe.barboza@cpb.org.br e caio.elias@cpb.org.br.

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

