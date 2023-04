Dados de 1 milhão de pessoas com deficiência são expostos

ANTT está desenvolvendo novo sistema para o Passe Livre.

Um pesquisador de segurança digital que se identifica como 'Taifeyb' revelou uma falha que expôs os dados de aproximadamente 1 milhão de pessoas com deficiência cadastradas no Passe Livre, programa administrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A informação foi publicada pelo site TecMundo.

O problema foi identificado em 12 de abril. O pesquisador se cadastrou no portal de empresas do Passe Livre Interestadual com dados fictícios na inscrição e conseguiu acessar um arquivo aberto ao público.

O arquivo continha informações como nome completo do requerente, telefone residencial (ou celular), número de documento (RG), parcial do CPF, data de nascimento, sexo, número de credencial (identificador pessoal), data de validade, número do Passe Livre, número do processo, situação do requerente, abreviação do requerente, fotos do requerente, documento SGL UF e nome completo e dados do acompanhante.

O blog Vencer Limites questionou a agência.

Em nota enviada por email, a ANTT afirmou que "apesar de a competência de emissão do Passe Livre ser da ANTT, o sistema está sob domínio do Ministério dos Transportes. A Agência antecipa que está em desenvolvimento um novo sistema do Passe Livre, mais moderno e com novas funcionalidades para o beneficiário. Esta ferramenta digital será lançada em breve e ficará sob domínio total da ANTT".

Procurado, o Ministério dos Transportes não respondeu.