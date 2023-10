Decisão do Confaz sobre ICMS proporcional é um cala-boca à população com deficiência

R$ 70 mil é o valor máximo do carro com isenção total de ICMS para pessoas com deficiência.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) frustra mais uma vez as expectativas da população com deficiência e do mercado automotivo ao manter em R$ 70 mil o valor máximo do carro zero km que a pessoa com deficiência pode comprar com desconto total de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Esse é o teto há 15 anos.

Na 190ª reunião presencial, na sexta-feira, 29/9, no Rio de Janeiro, o Confaz aumentou somente o limite da isenção proporcional, de R$ 100 mil para R$ 120 mil. A atualização está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3 (leia aqui).

Sendo assim, a pessoa com deficiência tem isenção total de ICMS se comprar o carro que vale até R$ 70 mil e paga o ICMS proporcional, referente à diferença de R$ 50 mil, se o veículo custar até R$ 120 mil. Acima desse preço não há desconto.

É um cala-boca, uma estratégia para aumentar sem aumentar o teto da isenção.

Rodrigo Rosso, criador da feira 'Mobility & Show', principal evento do País no setor automotivo voltado à população com deficiência, afirma que, na prática, a decisão do Confaz não refresca em nada o mercado.

"Joga pouquíssimos modelos de veículos para dentro da linha do benefício. Faz muito tempo que não há, no Brasil, opções viáveis à pessoa com deficiência de carros abaixo dos R$ 70 mil", diz Rosso.

"Vai ajudar minimamente porque a isenção de IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), na maioria dos estados, está atrelada ao ICMS, também proporcional. O que realmente fará a diferença no mercado será a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)", avalia o especialista.

Está em tramitação no Congresso Nacional, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei n° 2.254/2023, da deputada federal Rosângela Moro (União-SP), que eleva de R$ 200 mil para R$ 300 mil o preço máximo de carro novo com isenção de IPI para pessoas com deficiência. Esse PL já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD), precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para ser votado no plenário.

"Essa aprovação, de R$ 200 mil para R$ 300 mil no teto do IPI, vai aquecer o mercado. Por isso apostamos na 'Mobilty & Show' em novembro (dias para 24, 25 e 26), justamente para o consumidor aproveitar esse momento novo no mercado", completa Rodrigo Rosso.

Reforma Tributária - As isenções para pessoas com deficiência serão diretamente afetadas pela reforma tributária, mas como isso vai funcionar e se realmente continuam, ainda não sabemos.

Questionado a respeito de modificações específicas, o Ministério da Fazenda reafirmou ao blog Vencer Limites e à coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado que o texto aprovado pela Câmara assegura alíquota reduzida de 40% da alíquota padrão para dispositivos médicos e de acessibilidade em todo o território nacional.

Essa redução atinge, nos estados, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substitui ICMS e ISS, e em todo o País, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que ocupa o lugar de PIS, Cofins e IPI.

"Associada à possibilidade de recuperação de créditos de IBS e CBS recolhidos ao longo da cadeia produtiva, a redução fará com que a tributação sobre esses dispositivos utilizados por pessoas com deficiência fique muito próxima, ou até menor, do que é hoje", diz o Ministério.