Deputada afirma que planos de saúde expulsam clientes com deficiência e câncer

Parlamentar já recebeu 40 denúncias.

A deputada estadual Andréa Werner (PSB) denunciou nesta quarta-feira, 3, durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a decisão de operadoras de planos de saúde de expulsar pessoas com deficiência e também de pacientes com câncer.

"As empresas enviaram cartas afirmando que os valores das mensalidades vão ficar muito altos e como as pessoas são pobres, elas não interessam mais porque diminuem o lucro", disse a parlamentar, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Alesp.

"Fiquei muito impactada no final de semana com o recebimento de uma série de denúncias sobre o cancelamento unilateral e arbitrário de contratos por diversas operadoras de saúde pelo país, inclusive de pacientes oncológicos", declarou a deputada.

Planos enviaram emails aos clientes.

Segundo a equipe da parlamentar, muitas denúncias estão surgindo e ainda não foi possível revisar todas. "Já tinhamos passado de 40 no começo do dia, ouvimos queixas sobre a (CNU) Central Nacional Unimed, Qualicorp e Bradesco. Temos um caso que, além dos filhos autistas, há pacientes com outros tratamentos em andamento, incluindo uma mãe com endometriose", destacou a assessoria de imprensa de Andréa Werner.

Questionadas, as operadoras não responderam.

O blog também pediu esclarecimentos à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE) - citada pela parlamentar -, mas não houve retorno.

