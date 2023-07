Edu O é dançarino.

Dois casos que aconteceram neste fim de semana, na Europa e no Brasil, mostram como despreparo e desrespeito prejudicam de maneira muito mais grave pessoas com deficiência que precisam viajar.

O brasileiro Carlos Eduardo Oliveira do Carmo, ou Edu O, um homem com deficiência, cadeirante, enfretou um sequência de dificuldades para conseguir participar de um festival e de um filme na França. Os problemas começam no aeroporto de Portugal e seguiram por vários dias.

Dancarino e coreógrafo desde 1998, Edu O é professor da escola de dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e diretor do Grupo X de Improvisação em Dança, que produz desde 2004 o intercâmbio 'Euphorico' com a Companhia Art Macadam, de Marselha, na França.

Ele embarcou na sexta-feira, 28, em Salvador (BA), num voo da TAP, fez conexão em Lisboa e ficou nove horas no aeroporto português porque, segundo relato do brasileiro, a cadeira de rodas, a única que ele tem, foi entregue quebrada.

Além do festival 'Conviviales', Edu O também participa do filme de dança 'Euphorico Forever', com gravações ao longo de duas semanas.

O blog Vencer Limites tentou contato com a TAP Air Portugal, mas não houve resposta.

Neste fim de semana, em Santos, litoral paulista, o aposentado João Panicacci, de 65 anos, tetraplégico, teve os dedos do pé esquerdo esmagados na plataforma elevatória de um ônibus da Viação Cometa que faz a ponte rodoviária com São Paulo.

Ele pegou o ônibus que seguiu ao Terminal do Tietê, na capital, e depois para Paulínia, no interior de SP, um trajeto de 200 quilômetros. Quando embarcava em Santos, pela plataforma elevatória, o pé do passageiro ficou preso em um degrau porque o motorista não acoplou uma chapa de aço usada para proteção.

Segundo informações da família ao G1, outros passageiros gritaram para alertar o motorista. O homem ferido calçava tênis e reclamou que o pé doía, apesar da baixa sensibilidade, mas nada foi feito até a chegada em Paulínia, onde os filhos removeram o calçado e verificam a gravidade dos ferimentos. Imediatamente, João foi levado para o hospital para fazer exames e curativos. E a família prepara o retorno para averiguar com mais profundidade os danos.

A Viação Cometa informou em nota que o incidente foi registrado em seus canais internos, que a empresa está em contato com a família do cliente para prestar assistência e que apura o caso.